अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025: दिलजीत दोसांझ चूके, 'अमर सिंह चमकीला' को भी मिली हारी 

न्यूयॉर्क शहर में आयोजित 53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा हो गई है। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को नामांकन मिला था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि दिलजीत को फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में उनके उम्दा अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला था। इसके अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ टीवी फिल्म/मिनी सीरीज कैटेगरी में भी जगह मिली थी। इन दोनों ही कैटेगरी में दिलजीत की फिल्म हार गई।

जानकारी किसे मिला पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ टीवी फिल्म/मिनी-सीरीज का पुरस्कार 'लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज' को मिला है। यह BBC वन की ड्रामा वेब सीरीज है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरिओल प्ला को 'यो, एडिक्टो' के लिए मिला है। स्पेन की यह वेब सीरीज 2024 में आई थी।

फिल्म फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के बारे में जानिए फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' पिछले साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। कहानी पंजाब के एक चर्चित गायक अमर सिंह चमकीला पर बुनी गई है, जिन्हें अपने अनोखे अंदाज वाले गानों से पूरे पंजाब में शोहरत हासिल हुई थी। 1988 में चमकीला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिल्म में दिलजीत ने चमकीला का किरदार निभाया था, वहीं परिणीति चोपड़ा उनकी गायिका पत्नी अमरजोत के किरदार में थीं। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था।