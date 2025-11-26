कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज से पहले कर ली शानदार कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष आगामी फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर और गानें लोगों को काफी पसंद आए हैं। निर्देशक आनंद एल रॉय 'रांझणा' के बाद, धनुष संग मिलकर एक और एक प्रेम कहानी दर्शकों के बीच ला रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, जिसके शानदार आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिलीज से कुछ समय पहले तक 'तेरे इश्क में' की अच्छी शुरुआत देखने को मिली है।
कमाई
'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग में कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, कृति और धनुष अभिनीत 'तेरे इश्क में' ने 4,963 शो के लिए कुल 45,329 टिकटों की बिक्री कर डाली है। यह बिक्री हिंदी 2D शो के लिए हुई है। तमिल 2D शो को मिलाकर कुल टिकटों की बिक्री 45,718 है, जिसके जरिए इसने 1.12 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं कुल प्री-सेल 2.67 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर एडवांस बुकिंग में फिल्म की शुरुआत अच्छी रही है।
CBFC
फिल्म को CBFC से मिली मंजूरी
'तेरे इश्क में' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की तरफ से मंजूरी मिल गई है। सिर्फ बातचीत में एक शब्द बदला गया है। अन्य किसी दृश्य को नहीं हटाया गया है। बताया जाता है कि CBFC की तरफ से फिल्म काे U/A 16+ प्रमाणपत्र मिला है। फिल्म की कुल अवधि 169.17 मिनट यानी 2 घंटे, 49 मिनट और 17 सेकंड बताई गई है। 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है।