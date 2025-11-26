'तेरे इश्क में' एडवांस बुकिंग कलेक्शन

कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज से पहले कर ली शानदार कमाई

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Nov 26, 202511:27 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष आगामी फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर और गानें लोगों को काफी पसंद आए हैं। निर्देशक आनंद एल रॉय 'रांझणा' के बाद, धनुष संग मिलकर एक और एक प्रेम कहानी दर्शकों के बीच ला रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, जिसके शानदार आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिलीज से कुछ समय पहले तक 'तेरे इश्क में' की अच्छी शुरुआत देखने को मिली है।