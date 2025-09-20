LOADING...
दीपिका पादुकोण का पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछा- 'किंग' पर अपडेट या 'कल्कि' वालों पर पलटवार?
दीपिका पादुकोण का 'कल्कि' के निर्माताओं को जवाब? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण का पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछा- 'किंग' पर अपडेट या 'कल्कि' वालों पर पलटवार?

लेखन नेहा शर्मा
Sep 20, 2025
12:17 pm
अभिनेत्री दीपिका पादुकाेण जब से अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से बाहर हुई हैं, चर्चा में हैं। उनका सुर्खियों में होना भी बनता है, क्योंकि इसी साल साउथ की एक और बड़ी फिल्म 'स्पिरिट' उनके हाथ से निकली थी और अब 'कल्कि 2'। बहरहाल, इसी बीच दीपिका का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्म 'किंग' में अपनी माैजूदगी पर मोहर लगाई। लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दीपिका ने शाहरुख खान का हाथ थामे अपनी एक तस्वीर साझा कर लिखा, 'लगभग 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने मुझे पहला सबक सिखाया था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे इसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तब से मैंने अपने हर फैसले में उस सीख को लागू किया है। यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं।'

दीपिक पादुकोण ने साझा की ये तस्वीर

अपने समर्पण के लिए मशहूर दीपिका पर कल्कि के निर्माताओं ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, 'आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाता है कि दीपिका 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और फिर 'कल्कि' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

लोग बोले- एक तीर से दो निशाने

दीपिका का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे 'कल्कि' के निर्माताओं पर तंज के रूप में ही देख रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ये 'किंग' पर अपडेट दिया या 'कल्कि' के निर्माताओं को जवाब? एक ने लिखा, 'एक तीर से दो निशाने।' एक लिखते हैं, 'आप बेस्ट हैं। नकारात्मकता से परे बस अपने काम पर ध्यान दो।' दीपिका के प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं और उनका खूब हौसला बढ़ा रहे हैं।

'किंग' में शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभाएंगी दीपिका

'किंग' की बात करें तो शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान के अलावा इस फिल्म में दीपिका भी अहम भूमिका में हैं। वह इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं। उधर अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन हैं। अभय वर्मा और रानी मुखर्जी का नाम भी इस फिल्म से जुड़ रहा है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी 'किंग' अगले साल ईद पर रिलीज हो सकती है। 'किंग' में शाहरुख एक शक्तिशाली डॉन का किरदार निभा रहे हैं।