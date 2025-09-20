दीपिका पादुकोण का पोस्ट वायरल, लोगों ने पूछा- 'किंग' पर अपडेट या 'कल्कि' वालों पर पलटवार?

dqwd 'कल्कि' विवाद का दीपिका ने 'किंग' स्टाइल में दिया जवाब दीपिका ने शाहरुख खान का हाथ थामे अपनी एक तस्वीर साझा कर लिखा, 'लगभग 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने मुझे पहला सबक सिखाया था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे इसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तब से मैंने अपने हर फैसले में उस सीख को लागू किया है। यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं।'

ऐलान निर्माताओं ने यूं की थी 'कल्कि 2' से दीपिका के बाहर होने की घोषणा अपने समर्पण के लिए मशहूर दीपिका पर कल्कि के निर्माताओं ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, 'आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाता है कि दीपिका 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और फिर 'कल्कि' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

प्रतिक्रिया लोग बोले- एक तीर से दो निशाने दीपिका का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे 'कल्कि' के निर्माताओं पर तंज के रूप में ही देख रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ये 'किंग' पर अपडेट दिया या 'कल्कि' के निर्माताओं को जवाब? एक ने लिखा, 'एक तीर से दो निशाने।' एक लिखते हैं, 'आप बेस्ट हैं। नकारात्मकता से परे बस अपने काम पर ध्यान दो।' दीपिका के प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं और उनका खूब हौसला बढ़ा रहे हैं।