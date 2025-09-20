कपिल शर्मा के शो पर केस, फिरोज नाडियाडवाला ने कहा- 25 करोड़ दो और माफी मांगो

कपिल शर्मा और उनका शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' विवादों में है। दरअसल, अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली LLB 3' के प्रचार के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंचे थे। वहा, कॉमेडियन कीकू शारदा ने 'हेरा फेरी' के बाबूराव का गेटअप अपनाया और उन्हीं के अंदाज में अभिनय किया। अब हेरा फेरी के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की कानूनी टीम ने नेटफ्लिक्स और शो की प्रोडक्शन कंपनी को इस बाबत एक नोटिस भेजा है।

विवाद कीकू को बाबूराव बनाना पड़ा महंगा फिरोज ने कपिल के शो और नेटफ्लिक्स पर बिना इजाजत बाबूराव के किरदार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर आता है। इस सीजन शो में कई सितारे आए और कपिल ने उनका और जनता का मनोरंजन किया। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अक्षय वाले एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया, जिसमें कीकू शारदा को मशहूर बाबूराव के किरदार के लुक में देखा गया। इसी को लेकर अब विवाद छिड़ गया है।

नोटिस बाबूराव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, 'हेरा फेरी' की जान है- फिरोज फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के निर्माताओं को 25 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप लगाया गया है कि बिना इजाजत के उनकी फिल्म के मशहूर कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि बाबूराव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है ये 'हेरा फेरी' की जान है और ये हमारी मेहनत का नतीजा है। बिना इजाजत कोई इसका गलत फायदा नहीं ले सकता। परेश रावल ने इसे अपने दिल और आत्मा से तराशा है।

नसीहत बाबूराव वाले कंटेंट को दिखाना या बांटना बंद करें- नोटिस नोटिस में कहा गया है कि किसी को भी कमर्शियल फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। कॉपीराइट एक्ट की धारा 14 का भी उल्लंघन हुआ, जो किरदार को पब्लिक में दिखाने और फिल्मों में इस्तेमाल करने के अधिकारों की रक्षा करता है। फिरोज ने नेटफिलक्स और प्रोडक्शन हाउस से मांग की है कि वे तुरंत बाबूराव किरदार वाले कंटेंट को दिखाना या बांटना बंद करें, इसे उनके प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और अन्य चैनलों से हटाएं।