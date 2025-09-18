दीपिका पादुकोण क्यों हुईं 'कल्कि 2' से बाहर? हर मामले पर समझौता करने से किया इनकार

दीपिका पादुकोण चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म ' कल्कि 2898 AD ' के सीक्वल से बाहर कर दिया गया है। खुद निर्माता ने दीपिका पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर ये घोषणा की है। इससे पहले दीपिका तब विवादों में आई थीं, जब उन्हें साउथ की एक और बड़ी फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर किया गया था। बहरहाल, अब दीपिका की वो 3 मांगों का खुलासा भी हो गया है, जिन्हें मानने से निर्माताओं ने इनकार कर दिया।

जिद अपनी जिद पर अड़ी रहीं दीपिका बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'कल्कि 2' के निर्माताओं ने दीपिका को हटाने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस 25 फीसदी बढ़ा दी थी और 7 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी। निर्माताओं ने इन दोनों मांगों पर दीपिका से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। निर्माताओं ने दीपिका को लंबे शूटिंग घंटों के बदले एक बड़ी लग्जरी वैनिटी वैन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

टीम 25 लोगों की टीम के लिए 5 स्टार सुविधाओं की मांग निर्माताओं ने आर्थिक मामलों पर भी बातचीत की। दीपिका और उनकी टीम ने किसी भी मसले पर समझौता करने से इनकार कर दिया। दीपिका की टीम भी निर्माताओं के लिए बड़ी समस्या थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दीपिका 25 लोगों की टीम के साथ सफर करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री अपने टीम के लिए 5 स्टार सुविधाएं और शूटिंग के दौरान खान-पान की व्यवस्था की भी मांग कर रही थीं।

जिद दीपिका ने अपनी टीम के साथ भी कोई समझौता नहीं किया रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि चूंकि 'कल्कि 2898 AD' एक VFX से भरी फिल्म है, इसलिए छोटे-छोटे शूट से भी बजट काफी बढ़ सकता है। निर्माताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और टीम को छोटा करने को कहा, लेकिन दीपिका अपनी मांग पर अड़ी रहीं। न तो दीपिका ने पैसे कम किए, ना काम के घंटे बढ़ाए और ना ही अपनी टीम छोटी की। लिहाजा एक अच्छी-खासी फिल्म उनके हाथ से निकल गई।