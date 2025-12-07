बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का बवंडर, 2 दिन में ही कर दिया ये कमाल
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल एक ही नाम गूंज रहा है 'धुरंधर'। रणवीर सिंह की ये मेगा-मसाला एंटरटेनर रिलीज होते ही सिनेमाघरों में ऐसा बवंडर लेकर आई कि 2 दिन में ही कमाई आसमान छू गई। रणवीर के गुस्से, स्टाइल और जोरदार एक्शन ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रणवीर अपने धांसू अवतार के साथ पर्दे पर लौट आए हैं। धमाकेदार ओपनिंग लेने के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने कमाल कर दिया है।
कमाई
2 दिन में 50 करोड़ पार
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ इसने भारत में 58 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। धुरंधर ने पहले दिन 27 करोड़ कमाए थे। ये रणवीर के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। फिल्म देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। इसकी कमाई इस बात की गवाही है कि फिल्म लाेगों को पसंद आ रही है।
उम्मीद
100 करोड़ की ओर 'धुरंधर'
आदित्य धर इस फिल्म के निर्देशक हैं और उनकी इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है। फिल्म ने 2 दिन में 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। इसी हिसाब से फिल्म कमाई करती रही तो जल्द ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी। इसका बजट 280 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अभिनेत्री सारा अर्जुन ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।
धमाल
आदित्य ने इससे पहले 'उरी' से किया था धमाका
बता दें कि आदित्य को 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 'उरी' में विक्की कौशल लीड रोल में थे। फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। इसके अलावा आदित्य ने 'आर्टिकल 370' का निर्माण किया था। इस फिल्म में उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम नजर आई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी इस फिल्म की सराहना की थी। 20 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 110 करोड़ रुपये कमाए थे।
तेरे इश्क में
'धुरंधर' के सामने 100 करोड़ी बनने जा रही 'तेरे इश्क में'
सिनेमाघरों में इन दिनों फिल्म 'तेरे इश्क में' भी लगी है, जिसमें धनुष और कृति सैनन लीड रोल में हैं। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 9वें दिन 5.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसी के साथ इसने देशभर में 92.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अब मुनाफे की ओर है और 'धुरंधर' के सामने भी सीना ताने खड़ी हैञ