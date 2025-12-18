LOADING...
'धुरंधर' की राह पर अल्लू अर्जुन की 800 करोड़ी फिल्म, पैन-इंडिया धमाके की तगड़ी तैयारी

Dec 18, 2025
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है। अब उसी सफलता के रास्ते पर चलते हुए साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 800 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनने वाली उनकी अगली बड़ी फिल्म के लिए निर्माता 'धुरंधर' वाला फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में हैं, जिससे इस फिल्म को भी पैन इंडिया स्तर पर बड़ा फायदा मिल सकता है।

रणनीति

2 हिस्सों में रिलीज होगी फिल्म

अल्लू और निर्देशक एटली की अगली अगली फिल्म 'धुरंधर' जैसा तरीका अपनाएगी। फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी यानी फिल्म इतनी बड़ी होगी कि इसे एक ही बार में पूरा नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि 2 भागों में बनाकर रिलीज किया जाएगा। मतलब ये कि एक और 'धुरंधर' की तरह बड़ा और 2 भाग वाला फिल्म प्रोजेक्ट बन रहा है। अल्लू की फिल्म को भी आदित्य धर की वार ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' की तरह 2 हिस्सों में शूट किया जाएगा।

कारण

क्यों हो रहा इस फैसले पर विचार?

अल्लू की फिल्म AA22xA6 बहुत बड़ी और महंगी है, इसलिए निर्माता सोच रहे हैं कि इसे 2 हिस्सों में रिलीज किया जाए। इसका कारण फिल्म का बड़ा पैमाना, भारी बजट और भव्य विजन है। 2 भागों में रिलीज करने से दर्शक हर भाग को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस कमाई दोगुनी या ज्यादा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और ऐसा करने से फिल्म की कहानी भी विस्तार से दिखाई जा सकेगी।

धुरंधर

बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही 'धुरंधर'  

रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की और 13 दिन में इसने भारत में 437.25 करोड़ रुपये कारोबार हो गया है। अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई हैञ आदित्य धर इस फिल्म के निर्देशक और सह-निर्माता हैं। 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही इसके दूसरे भाग का ऐलान हो गया था। 'धुरंधर 2' अगले साल मार्च में रिलीज होगी।

फिल्म

एटली की फिल्म में पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ दिखेंगे अल्लू

शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' का निर्देशन कर चुके एटली अब अल्लू के साथ एक सुपरहीरो फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो काफी बड़े स्तर पर बन रही है। फिल्म का नाम फिलहाल 'AA22xA6' रखा गया है। इस फिल्म में पहली बार अल्लू और दीपिका पादुकोण साथ दिखाई देंगे। फिल्म में अल्लू 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग किरदार निभाने वाले हैं। रश्मिका मंदाना इसमें नकारात्मक भूमिका निभाएंगी। जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी इसका हिस्सा हैं।

