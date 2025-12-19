'अवतार: फायर एंड एश' रिव्यू: पलकें झपकाने नहीं देंगे विजुएल इफेक्ट्स, जनता हुई मुरीद

सिनेमैटोग्राफी 'अवतार: फायर एंड एश' की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त 'अवतार: फायर एंड एश' की सिनेमैटोग्राफी को लोगों ने मास्टरपीस बताया है। उनका कहना है कि सिनेमैटोग्राफी बेहद शानदार तरीके से की गई है जो पलकें झपकाने का मौका नहीं देगी। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'बेहतरीन सिनेमाई अनुभव। मनमोहक कहानी और दृश्य, अवतार फ्रैंचाइजी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। एकमात्र कमी: कुछ दृश्य दोहराव वाले और थोड़े अनुमानित हैं। बड़े पर्दे पर जरूर देखें, जीवन में एक बार का अनुभव।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रतिक्रिया #AvatarFireAndAsh - 4.5/5 stars 🌟



PEAK CINEMATIC EXPERIENCE.



MINDBLOWING storytelling and visuals, BEST movie in the Avatar franchise. Only downside: some scenes are repetitive and slightly predictable.



A MUST WATCH on the big screen, once in a lifetime experience.#Avatar3 pic.twitter.com/jsVj1S5Pvo — King (@iamKing1837) December 17, 2025

कहानी लोगों को कहानी लगी कमजोर 'अवतार: फायर एंड एश' से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थीं। अब जब फिल्म रिलीज हुई है, तो कुछ लोगों को कहानी में खास नयापन नहीं लगा है। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यह कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि फिल्म ने मुझे निराश किया। यह खूबसूरत है, लेकिन अपने कई संघर्षों को सुलझाने में विफल रहती है, और जेक और लो'क के साथ बहुत अन्याय करती है जिसके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर पाई हूं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रतिक्रिया It brings me no pleasure to say #AVATAR: FIRE AND ASH disappointed me. It's beautiful, but fails to resolve much of its conflict, and does a massive disservice to Jake and Lo’ak that I haven't stopped thinking about.



My full review for @ashotmagazine: https://t.co/gLEmFJLNdp — erin (@erinonfilm) December 16, 2025

अन्य प्रतिक्रियाएं विजुएल इफेक्ट्स ने जीता दिल दर्शकों 'अवतार: फायर एंड एश' के विजुएल इफेक्ट्स पर फिदा हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जेम्स कैमरून ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। अवतार 3 एक सिनेमाई कृति है! इसका हर एक फ्रेम सचमुच एक वॉलपेपर जैसा है। VFX/CGI: अगले लेवल का। BGM: रोंगटे खड़े कर देने वाला।' एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। आप जलन, क्रोध और तीव्र भावनाओं को महसूस करते हैं। इसे IMAX 3D में देखना जरूरी है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रतिक्रिया #AvatarFireAndAsh #Avatar3 ~ Absolutely spectacular & mesmerizing🔥 You feel the burns, anger & hard emotions. That 3rd act Holy Shit 🤯 @JimCameron in God mode. Entry of Toruk Makto is Peak elevation😍 Oona Chaplin shines as Varang. Again its a must watch in IMAX 3D🕶 (5☆/5) pic.twitter.com/gWuuSBmGJD — Prince Prithvi (@PrincePrithvi) December 18, 2025