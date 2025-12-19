LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'अवतार: फायर एंड एश' रिव्यू: पलकें झपकाने नहीं देंगे विजुएल इफेक्ट्स, जनता हुई मुरीद
लेखन ज्योति सिंह
Dec 19, 2025
02:03 pm
क्या है खबर?

आखिरकार जेम्स कैमरून की बहुचर्चित फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इसी के साथ ना'वी और उनकी पैंडोरा वाली दुनिया की वापसी हो चुकी है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जनता में फिल्म का खुमार तो पहले से देखा जा रहा था, लेकिन इसे देखने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। लोगों ने फिल्म के विजुएल इफेक्ट्स की भर-भरकर तारीफ की है, लेकिन कहानी पर राय बंटी है। जानिए जनता की प्रतिक्रियाएं।

सिनेमैटोग्राफी

'अवतार: फायर एंड एश' की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त

'अवतार: फायर एंड एश' की सिनेमैटोग्राफी को लोगों ने मास्टरपीस बताया है। उनका कहना है कि सिनेमैटोग्राफी बेहद शानदार तरीके से की गई है जो पलकें झपकाने का मौका नहीं देगी। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'बेहतरीन सिनेमाई अनुभव। मनमोहक कहानी और दृश्य, अवतार फ्रैंचाइजी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। एकमात्र कमी: कुछ दृश्य दोहराव वाले और थोड़े अनुमानित हैं। बड़े पर्दे पर जरूर देखें, जीवन में एक बार का अनुभव।'

कहानी

लोगों को कहानी लगी कमजोर

'अवतार: फायर एंड एश' से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थीं। अब जब फिल्म रिलीज हुई है, तो कुछ लोगों को कहानी में खास नयापन नहीं लगा है। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यह कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि फिल्म ने मुझे निराश किया। यह खूबसूरत है, लेकिन अपने कई संघर्षों को सुलझाने में विफल रहती है, और जेक और लो'क के साथ बहुत अन्याय करती है जिसके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर पाई हूं।'

अन्य प्रतिक्रियाएं

विजुएल इफेक्ट्स ने जीता दिल

दर्शकों 'अवतार: फायर एंड एश' के विजुएल इफेक्ट्स पर फिदा हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जेम्स कैमरून ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। अवतार 3 एक सिनेमाई कृति है! इसका हर एक फ्रेम सचमुच एक वॉलपेपर जैसा है। VFX/CGI: अगले लेवल का। BGM: रोंगटे खड़े कर देने वाला।' एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। आप जलन, क्रोध और तीव्र भावनाओं को महसूस करते हैं। इसे IMAX 3D में देखना जरूरी है।'

फिल्म

'अवतार: फायर एंड एश' के बारे में

'अवतार: फायर एंड एश' में सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस और स्टीफन लैंग जैसे सितारे नजर आए हैं। फिल्म को जेम्स कैमरून, रिक जाफा और अमांडा सिल्वर ने मिलकर लिखा है। इसके निर्देशक भी जेम्स हैं। इस बार कहानी जेक सुली और उसके परिवार के सामने आए नए दुश्मन 'मंगक्वान' जाति के ऊपर आधारित है। तीसरी किस्त से पहले, 2009 में 'अवतार' और 2022 में 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' रिलीज हुई थी।

