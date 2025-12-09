'धुरंधर' की धुंआधार कमाई चौथे दिन भी जारी, रणवीर सिंह ने तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड

'धुरंधर' की धुंआधार कमाई चौथे दिन भी जारी, रणवीर सिंह ने तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से इसकी धुंआधार कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी है। बंपर ओपनिंग करने के बाद 'धुरंधर' ने वीकेंड पर तहलका मचा दिया था। कारोबारी दिनों पर भी इसका ये जलवा कायम है। लगातार दर्शकों और सितारों की प्रशंसा हासिल कर रही 'धुरंधर' के चौथे दिन की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कमाई
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' दिसंबर, 2025 में लंबी रेस का घोड़ा बनकर आई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को 23 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। पहले दिन 28 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़ और तीसरे दिन 43 करोड़ के साथ 'धुरंधर' ने कुल 4 दिनों में 126 करोड़ कमाए हैं। फिल्म का डंका दुनियाभर में बज रहा है। वर्ल्डवाइड कमाई 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' से रणवीर ने तोड़ा 'राम-लीला' का रिकॉर्ड
'धुरंधर' रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। 'पद्मावत' (26 करोड़) और 'सिंबा' (24 करोड़) के बाद, चौथे दिन इसने 'राम-लीला' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने कुल 4 दिनों में 117.53 करोड़ रुपये कमाए थे। 'धुरंधर' में रणवीर ने भारत के जासूस का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में घुसकर एक मिशन को अंजाम देता है। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, कबीर बेदी और सारा अर्जुन प्रमुख किरदार में हैं।