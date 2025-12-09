'धुरंधर' की धुंआधार कमाई चौथे दिन भी जारी

'धुरंधर' की धुंआधार कमाई चौथे दिन भी जारी, रणवीर सिंह ने तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:58 am Dec 09, 202509:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से इसकी धुंआधार कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी है। बंपर ओपनिंग करने के बाद 'धुरंधर' ने वीकेंड पर तहलका मचा दिया था। कारोबारी दिनों पर भी इसका ये जलवा कायम है। लगातार दर्शकों और सितारों की प्रशंसा हासिल कर रही 'धुरंधर' के चौथे दिन की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।