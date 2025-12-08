रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तीसरे दिन हुई 100 करोड़ के पार, दुनियाभर में बजा डंका

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तीसरे दिन हुई 100 करोड़ के पार, दुनियाभर में बजा डंका
क्या है खबर?
अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' राकेट बन चुकी है, जिसने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ऊंची उड़ान भरी। विक्की कौशल की 'छावा' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा 2' के बाद, 2025 में 'धुरंधर' तीसरी फिल्म बनकर सामने आई है, जिसने तहलका मचाया हुआ है। देश नहीं, बल्कि विदेशों तक फिल्म अपना डंका बजाने में कामयाब साबित हो रही है। फिल्म समीक्षकाें और दर्शकों से वाहवाही लूट रही इस फिल्म से खुद रणवीर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ डाला है।
कमाई
'धुरंधर' ने तीसरे 100 करोड़ के पार पहुंची
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने तीसरे दिन 43 करोड़ रुपये की धुंआधार कमाई की है। कुल 28 करोड़ रुपये से ओपनिंग करने के बाद, इसने दूसरे दिन यानी शनिवार को 32 करोड़ रुपये कमाए थे। रविवार को सबसे ऊंची उड़ान भरते हुए 'धुरंधर' ने 103 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। रणवीर की फिल्म का जलवा दुनियाभर में है। सिर्फ 3 दिन में इसने दुनियाभर में 144.6 करोड़ का कारोबार कर लिया।
रिकॉर्ड
रणवीर ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 2025 के आखिरी महीने में आंधी बनकर आई है। इस फिल्म से रणवीर ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है। दरअसल, 2018 में रिलीज फिल्म 'पद्मावत' ने तीसरे दिन 27 करोड़ रुपये कमाए थे, जो रिकॉर्ड अब टूट चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कारोबारी दिनाें में 'धुरंधर' क्या कमाल दिखाती है। फिल्म में रणवीर के अलावा, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अहम किरदार में हैं।