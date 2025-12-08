'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तीसरे दिन हुई 100 करोड़ के पार, दुनियाभर में बजा डंका

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Dec 08, 202510:02 am

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' राकेट बन चुकी है, जिसने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ऊंची उड़ान भरी। विक्की कौशल की 'छावा' और ऋषभ शेट्‌टी की 'कांतारा 2' के बाद, 2025 में 'धुरंधर' तीसरी फिल्म बनकर सामने आई है, जिसने तहलका मचाया हुआ है। देश नहीं, बल्कि विदेशों तक फिल्म अपना डंका बजाने में कामयाब साबित हो रही है। फिल्म समीक्षकाें और दर्शकों से वाहवाही लूट रही इस फिल्म से खुद रणवीर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ डाला है।