'धुरंधर' ने स्पॉटिफाई पर किया वो कारनामा, जो पहले कभी कोई बॉलीवुड फिल्म ना कर पाई

लेखन नेहा शर्मा 04:03 pm Dec 17, 202504:03 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर' लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान रच रही है। बॉक्स ऑफिस के बाद अब फिल्म ने संगीत की दुनिया में भी ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म के नाम नहीं था। दरअसल, ग्लोबल म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर 'धुरंधर' के सभी गाने एक साथ टॉप 200 चार्ट में शामिल हो गए हैं, जो न सिर्फ फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।