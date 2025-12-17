'धुरंधर' ने स्पॉटिफाई पर किया वो कारनामा, जो पहले कभी कोई बॉलीवुड फिल्म ना कर पाई
फिल्म 'धुरंधर' लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान रच रही है। बॉक्स ऑफिस के बाद अब फिल्म ने संगीत की दुनिया में भी ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म के नाम नहीं था। दरअसल, ग्लोबल म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर 'धुरंधर' के सभी गाने एक साथ टॉप 200 चार्ट में शामिल हो गए हैं, जो न सिर्फ फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
दुनियाभर में छाए 'धुरंधर' के गाने
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के सारे गाने लोगों को इतने पसंद आए कि वाे सब के सब एक साथ स्पॉटिफाई के ग्लोबल टॉप 200 चार्ट में शामिल हो गए। ऐसा पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म के साथ हुआ है। भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में लोग इसके गाने सुन रहे हैं, इसलिए ये गाने भारत के संगीत चार्ट्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय चार्ट्स पर भी जगह बना पाए। कुल मिलाकर 'धुरंधर' का संगीत वैश्विक स्तर पर सुपर-डुपरहिट हो गया है।
'धुरंधर' के सभी 11 गाने स्पॉटिफाई इंडिया पर मचा रहे धमाल
स्पॉटिफाई इंडिया पर इस वक्त 'धुरंधर' के सभी 11 गाने टॉप 200 चार्ट में शामिल हैं। ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसके एल्बम के 11 में से 11 गाने एक साथ चार्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। एल्बम का टाइटल ट्रैक तीसरे स्थान पर है, जबकि 'इश्क जलाकर- कारवां' पांचवें स्थान पर हैं, वहीं 'गहरा हुआ' सातवें नंबर पर बना हुआ है। बाकी गाने भी चार्ट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं।