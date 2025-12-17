विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जेल, यहां जानिए 30 करोड़ ठगी मामले की पूरी कहानी

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 30 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों को उदयपुर पुलिस ने 7 दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी डॉक्टर अजय मुर्डिया की शिकायत के बाद की गई थी। जिस केस में निर्देशक और उनकी पत्नी फंसे हैं, क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं।

मामला उदयपुर के डॉक्टर अजय मुर्डिया से जुड़ा है मामला ये मामला उदयपुर के डॉक्टर अजय मुर्डिया से जुड़ा है, जो इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनियों और इंदिरा IVF हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर अपनी दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक बनवाना चाहते थे। आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने फिल्म बनाने और 200 करोड़ रुपये तक की कमाई का आश्वासन देकर उनसे 30 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ली, लेकिन न तो फिल्म बनी और ना ही कोई ठोस प्रोजेक्ट सामने आया।

शुरुआत फिल्म प्रोजेक्ट से शुरू हुआ विवाद मामला तब शुरू हुआ, जब डॉक्टर अजय मुर्डिया की मुलाकात फिल्म निर्माता दिनेश कटारिया से हुई। कटारिया ने डॉक्टर की दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक बनाने का प्रस्ताव रखा और बताया कि ये प्रोजेक्ट विक्रम भट्ट की पत्नी की कंपनी VSB प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जाएगा। फिल्म निर्माण के लिए दोनों पक्षों के बीच लगभग 40 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डॉक्टर को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में और भी फिल्में बनाई जाएंगी।

ठगी भट्ट दंपत्ति ने मुनाफे का लालच देकर की करोड़ों की ठगी भट्ट दंपत्ति ने डॉक्टर मुर्डिया को ये झांसा दिया कि बायोपिक फिल्म से भारी कमाई होगी। इसी लालच में डॉक्टर से 30 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली गई। निवेश मिलने के बाद विक्रम भट्ट ने डॉक्टर से संपर्क बंद कर दिया, लगातार टालमटोल करते रहे और उनके फोन व संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला अंततः अदालत तक पहुंच गया।

