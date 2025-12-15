'धुरंधर 2' के साथ ये ब्लॉकबस्टर सीक्वल तैयार, 800 करोड़ी इस खलनायक के साथ मचेगा धमाल

इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर ' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। टिकट खिड़की पर धूम मचा रही इस फिल्म के सीक्वल का भी ऐलान हो चुका है। हालांकि, सिर्फ 'धुरंधर 2' ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कई बड़ी और चर्चित फिल्मों के सीक्वल भी दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं उन चर्चित फिल्मों पर, जिनके सीक्वल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

#1 'धुरंधर 2' आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' देखकर जो भी लौट रहा है, वो 'धुरंधर 2' को लेकर उत्साहित है। 'धुरंधर' का दूसरा भाग मार्च 2026 में आएगा। दूसरा भाग पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने तहलका मचा दिया। फैंस का कहना है कि वो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़े हैं। पिछले दिनों आर माधवन ने कहा था कि दूसरे भाग में उनका किरदार बड़ा दमदार होगा।

#2 'बॉर्डर 2' 'बॉर्डर' नाम अपने आप में देशभक्ति की एक ऐसी भावना है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कन बढ़ा देता है। पहली फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। वो भावनाओं की लहर थी... वो युद्ध का जोश, उस दौर की मिट्टी और फौजियों की कुर्बानियों का सलाम था। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'बॉर्डर 2' मैदान में उतरने वाली है। सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

#3 'भागम भाग 2' अक्षय खन्ना न सिर्फ 'धुरंधर 2' से पर्दे पर राज करेंगे, बल्कि उनके पास फिल्म 'भागम भाग' का सीक्वल भी है। 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में खूंखार विलेन औरंगजेब बनकर बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ छाप चुके अक्षय अब 'भागम भाग 2' में कॉमेडी का तड़का लगाते दिखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार को उनके साथ देखा जाएगा, जिनके साथ उन्होंने फिल्म 'तीस मार खान' में भी काम किया था। 'भागम भाग 2' की कहानी पहले से कहीं ज्यादा मजेदार होगी।

#4 और #5 'दृश्यम 3' और 'धमाल 4' बॉलीवुड में 'दृश्यम 3' की रिलीज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। 3 साल पहले 'दृश्यम 2' आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म न केवल मोहनलाल, बल्कि अजय देवगन के करियर की भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। अक्षय खन्ना भी इस फिल्म से जुड़े हैं। उधर अजय 'धमाल' फ्रेंचाइजी के चौथे भाग 'धमाल 4' के साथ बड़े पर्दे पर लौटेंगे। ये फिल्म मई, 2026 में रिलीज हो सकती है।