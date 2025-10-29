LOADING...
सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का हिस्सा बनेंगे अमिताभ बच्चन? वायरल पोस्ट से मिला संकेत
लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
12:42 pm
क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया निर्देशित कर रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन काे 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट पर देखा गया है। निर्देशक अपूर्व के साथ उनकी तस्वीर ने हलचल मचा दी है। कयास लग रहे हैं कि शायद सलमान की युद्ध ड्रामा फिल्म का हिस्सा अमिताभ बन गए हैं।

गोविंदा के शामिल होने की चर्चा 

'बैटल ऑफ गलवान' में अमिताभ के अलावा, गोविंदा के शामिल होने की चर्चा चल रही है। दरअसल, 'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में अभिनेता की पत्नी सुनीता आहूजा शामिल हुई थीं। उस दौरान सलमान ने गोविंदा से दोबारा मिलने की चर्चा की थी। इसके अलावा, सोशल मीडिया अकाउंट इनसाइड बॉक्स ऑफिस ने दावा किया था कि गोविंदा ने 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू कर दी है। बता दें कि सलमान की फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी।

