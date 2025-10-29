सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का हिस्सा बनेंगे अमिताभ बच्चन? वायरल पोस्ट से मिला संकेत

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का हिस्सा बनेंगे अमिताभ बच्चन

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm Oct 29, 202512:42 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया निर्देशित कर रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन काे 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट पर देखा गया है। निर्देशक अपूर्व के साथ उनकी तस्वीर ने हलचल मचा दी है। कयास लग रहे हैं कि शायद सलमान की युद्ध ड्रामा फिल्म का हिस्सा अमिताभ बन गए हैं।