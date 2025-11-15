'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज, कपूर खानदान के राज पहली बार बाहर

लेखन नेहा शर्मा 01:38 pm Nov 15, 202501:38 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में शामिल कपूर खानदान अब अपने जीवन के अनदेखे पलों को दर्शकों के सामने लेकर आ रहा है। खाने-पीने के शौक और परिवार की रोचक परंपराओं को दिखाती उनकी नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' के पोस्टर और टीजर के बाद अब ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इसके जरिए पहली बार दर्शक कपूर परिवार की डाइनिंग टेबल के पीछे छिपे किस्सों और रिश्तों की गर्माहट को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे।