'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज, कपूर खानदान के राज पहली बार बाहर
क्या है खबर?
बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में शामिल कपूर खानदान अब अपने जीवन के अनदेखे पलों को दर्शकों के सामने लेकर आ रहा है। खाने-पीने के शौक और परिवार की रोचक परंपराओं को दिखाती उनकी नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' के पोस्टर और टीजर के बाद अब ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इसके जरिए पहली बार दर्शक कपूर परिवार की डाइनिंग टेबल के पीछे छिपे किस्सों और रिश्तों की गर्माहट को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे।
ट्रेलर
एक ही फ्रेम में नजर आया पूरा कपूर परिवार
'डाइनिंग विद द कपूर्स' के ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह कपूर परिवार अपने खाने के शौक, पुरानी यादों और मजेदार किस्सों के साथ एक ही फ्रेम में नजर आता है। रणबीर कपूर कभी कुकिंग करते दिखते हैं तो कभी अपने चचेरे भाई-बहनों की खिंचाई करते हुए माहौल हल्का कर देते हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी अपने-अपने अंदाज में परिवार से जुड़ीं बातें करते नजर आ रहे हैं।
प्यार-मोहब्बत
करीना-सैफ की झलक ने भी खींचा ध्यान
ट्रेलर में एक पल ऐसा भी आता है, जब करीना के प्यार का जिक्र होता है और पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है, वहीं नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी और बाकी सदस्य राज कपूर की 100वीं जयंती को याद कर भावुक हो जाते हैं। कुल मिलाकर ट्रेलर कपूर परिवार की उसी गर्मजोशी और नोकझोंक को सामने लाता है, जिसके लिए उन्हें हमेशा जाना जाता है। करीना के साथ उनके पति और कपूर परिवार के दामाद सैफ अली खान भी नजर आए।