'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर हो सकती है रिलीज
'दे दे प्यार दे 2' की OTT रिलीज (तस्वीर: एक्स/@Rakulpreet Fan Club)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 14, 2025
03:58 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की कॉमेडी-रोमांटिक फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। अब अभिनेता अपने दर्शकों का दिल जीतने आ चुके हैं। सीक्वल में अजय के साथ रकुल प्रीत सिंह की वापसी इस फिल्म में चार चांद लगाने जैसी है। अंशुल शर्मा की निर्देशित फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानें सिनेमाघरों के बाद 'दे दे प्यार दे 2' OTT पर कब और कहां दस्तक दे सकती है।

OTT

इस OTT पर रिलीज हो सकती है 'दे दे प्यार दे 2'

अजय और रकुल प्रीत अभिनीत फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' फिलहाल तो सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। कुछ हफ्तों के बाद, निर्माता इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। TOI की रिपोर्ट की मानें तो, फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने हासिल किए हैं। निर्माताओं का आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी, 2026 के किसी भी हफ्ते में 'दे दे प्यार दे 2' OTT पर दस्तक दे देगी।

सीक्वल

सीक्वल फिल्म की कास्ट

निर्माता लव रंजन के बैनर तले बनी 'दे दे प्यार दे' साल 2019 में रिलीज हुई थी।सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 104.13 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब 6 साल बाद निर्माता इसका सीक्वल लेकर आए हैं। इसमें अजय और रकुल प्रीत के अलावा आर माधवन अहम किरदार में नजर आए हैं। उनके अलावा फिल्म में जावेद जाफरी और उनके बेटे मिजान जाफरी, इशिता दत्ता और गौतमी कपूर हैं।