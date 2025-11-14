'दे दे प्यार दे 2' की OTT रिलीज (तस्वीर: एक्स/@Rakulpreet Fan Club)

'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर हो सकती है रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Nov 14, 202503:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की कॉमेडी-रोमांटिक फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। अब अभिनेता अपने दर्शकों का दिल जीतने आ चुके हैं। सीक्वल में अजय के साथ रकुल प्रीत सिंह की वापसी इस फिल्म में चार चांद लगाने जैसी है। अंशुल शर्मा की निर्देशित फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानें सिनेमाघरों के बाद 'दे दे प्यार दे 2' OTT पर कब और कहां दस्तक दे सकती है।