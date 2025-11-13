'दे दे प्यार दे 2': अजय देवगन की फीस उड़ा देगी होश, बाकियों को कितना मिला?

#1 अजय देवगन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के सबसे महंगे कलाकार अजय हैं, जिन्होंने 40 कराेड़ रुपये लेकर निर्माताओं की तिजोरी खाली कर दी है। अजय एक बार फिर फिल्म में आशीष मेहरा का किरदार निभाने वाले हैं, जो फिल्म में खुद से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाते दिखेंगे। पिछली बार अजय फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' लाए थे। हालांकि, उनकी हिट फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का ये सीक्वल फ्लॉप हो गया था।

#2 रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह फिल्म में आयशा खुराना का किरदार दोहराती नजर आएंगी, जिसकी बानगी ट्रेलर में भी दिख चुकी है। वो अजय की गर्लफ्रेंड बनी हैं और अपनी इस भूमिका के लिए रकुल ने फीस के तौर पर बस साढ़े 4 करोड़ रुपये लिए हैं। रकुल को पिछली बार अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी।

#3 और #4 आर माधवन और जावेद जाफरी सीक्वल से इस बार आर माधवन भी जुड़ गए हैं, जो रकुल के पिता का किरदार निभा रहे हैं। रज्जी खुराना की भूमिका से वो ट्रेलर में पहले ही दर्शको को अपना मुरीद बना चुके हैं। खबरें हैं कि उन्हें रकुल का पिता बनाने के लिए निर्माताओं ने 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दूसरी ओर अभिनेता जावेद जाफरी, जो फिल्म में आयशा के दोस्त समीर खन्ना के किरदार में हैं, उनकी फीस 2 से 3 करोड़ रुपये है।