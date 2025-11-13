'दे दे प्यार दे 2': अजय देवगन की फीस उड़ा देगी होश, बाकियों को कितना मिला?
क्या है खबर?
अजय देवगन अपनी हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। वो जोर-शोर से फिल्म के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया था। अजय के साथ-साथ रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन ने भी दिल जीत लिए थे। फिल्म को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इसकी स्टारकास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है। आइए जानें किसे कितनी फीस मिली है।
#1
अजय देवगन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के सबसे महंगे कलाकार अजय हैं, जिन्होंने 40 कराेड़ रुपये लेकर निर्माताओं की तिजोरी खाली कर दी है। अजय एक बार फिर फिल्म में आशीष मेहरा का किरदार निभाने वाले हैं, जो फिल्म में खुद से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाते दिखेंगे। पिछली बार अजय फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' लाए थे। हालांकि, उनकी हिट फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का ये सीक्वल फ्लॉप हो गया था।
#2
रकुल प्रीत सिंह
अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह फिल्म में आयशा खुराना का किरदार दोहराती नजर आएंगी, जिसकी बानगी ट्रेलर में भी दिख चुकी है। वो अजय की गर्लफ्रेंड बनी हैं और अपनी इस भूमिका के लिए रकुल ने फीस के तौर पर बस साढ़े 4 करोड़ रुपये लिए हैं। रकुल को पिछली बार अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी।
#3 और #4
आर माधवन और जावेद जाफरी
सीक्वल से इस बार आर माधवन भी जुड़ गए हैं, जो रकुल के पिता का किरदार निभा रहे हैं। रज्जी खुराना की भूमिका से वो ट्रेलर में पहले ही दर्शको को अपना मुरीद बना चुके हैं। खबरें हैं कि उन्हें रकुल का पिता बनाने के लिए निर्माताओं ने 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दूसरी ओर अभिनेता जावेद जाफरी, जो फिल्म में आयशा के दोस्त समीर खन्ना के किरदार में हैं, उनकी फीस 2 से 3 करोड़ रुपये है।
सीक्वल
'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है 'दे दे प्यार दे 2'
फिल्म में आयशा की मां का किरदार निभाने वाली गौतमी कपूर को 1 करोड़ रुपये मिले हैं। 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। पहली फिल्म में अजय और रकुल के साथ तब्बू भी मूख्य भूमिकाओं में थीं। सीक्वल का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है, वहीं इसे लव रंजन और तरुण जैन ने मिलकर लिखा है। इस फिल्म से अजय को बड़ी उम्मीदें हैं।