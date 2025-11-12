अक्षय कुमार की 'हैवान' को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जुटे निर्माता, किया ये काम
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म 'हैवान' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रशंसक खुश हैं क्योंकि वह दोनों अभिनेताओं को लंबे समय बाद फिल्मी पर्दे पर देखेंगे। जाहिर है कि अक्षय और सैफ इससे पहले 'टशन', 'आरजू' और 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी फिल्मों में साथ दिखे हैं। ताजा जानकारी है कि निर्माता दोनों अभिनेताओं की इस फिल्म में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तगड़ा दिमाग लगाया है। आइए जानें।
एक्शन दृश्य
फिल्म में शामिल हुआ जबरदस्त एक्शन दृश्य
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय और सैफ ने 30-40 कारों और लगभग 100 जूनियर कलाकारों के साथ तगड़ा एक्शन दृश्य शूट किया है। इस जबरदस्त एक्शन को जाने-माने स्टंट निर्देशक स्टंट सिल्वा ने कोरियोग्राफ किया है। बताया जाता है कि पूरे एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने में करीब 5 रातें लगीं। इसके लिए मुंबई के चर्चगेट वाले आसपास के इलाके को जबरदस्त एक्शन जोन में बदला गया था। यह एक्शन दृश्य फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की दिशा में काम करेगा।
रिलीज
निर्देशक प्रियदर्शन ने कही ये बात
'हैवान' का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्शन दृश्य पर कहा, "सैफ और अक्षय, दोनों को अच्छी तरह पता था कि इस सीक्वेंस को कैसे शूट करना है, और उन्होंने बखूबी साथ दिया।" उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, "अक्षय जल्दी सोने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने लगातार 5 रातें शूटिंग की!" अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर भी फिल्म का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। 'हैवान' 2026 में रिलीज हो सकती है।