अक्षय कुमार की 'हैवान' पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@akshaykumar)

अक्षय कुमार की 'हैवान' को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जुटे निर्माता, किया ये काम

लेखन ज्योति सिंह 08:25 pm Nov 12, 202508:25 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म 'हैवान' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रशंसक खुश हैं क्योंकि वह दोनों अभिनेताओं को लंबे समय बाद फिल्मी पर्दे पर देखेंगे। जाहिर है कि अक्षय और सैफ इससे पहले 'टशन', 'आरजू' और 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी फिल्मों में साथ दिखे हैं। ताजा जानकारी है कि निर्माता दोनों अभिनेताओं की इस फिल्म में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तगड़ा दिमाग लगाया है। आइए जानें।