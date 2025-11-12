अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' की एडवांस बुकिंग में धीमी शुरुआत, देखिए कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' ने 12 नवंबर की दोपहर तक 5,382 टिकटों की बिक्री कर डाली है। यह टिकट 2,671 शो के लिए बेचे गए हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले 19.19 लाख रुपये का कारोबार किया है। वहीं ब्लॉक सीट के साथ, अजय की फिल्म ने कुल 1.37 करोड़ रुपये की कमाई कर दिखाई है। महाराष्ट्र 31.51 लाख रुपये और दिल्ली 34.12 लाख रुपये के अधिकतम आंकड़ों के साथ सबसे आगे है।

रिलीज

14 नवंबर को रिलीज होगी 'दे दे प्यार दे 2'

अजय की आगामी फिल्म, साल 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' की सीक्वल है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां पहली किस्त की कहानी खत्म हुई थी। 'दे दे प्यार दे 2' इसी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस बार फिल्म में अजय और रकुल के अलावा, आर माधवन, मिजान जाफरी और गौतमी कपूर अहम किरदार में हैं। फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।