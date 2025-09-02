अभिनेता ग्राहम ग्रीन का निधन

'डांस विद वोल्वस' के अभिनेता ग्राहम ग्रीन नहीं रहे, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन दीक्षा शर्मा 12:22 pm Sep 02, 202512:22 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ग्राहम ग्रीन का निधन हो गया है। उन्होंने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ग्राहम के एजेंट माइकल ग्रीन ने अभिनेता के निधन की पुष्टि की है। ग्राहम पिछले लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और टोरंटो के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्राहम के निधन से हर कोई गमगीन है। हॉलीवुड में मातम पसर गया है।