'डांस विद वोल्वस' के अभिनेता ग्राहम ग्रीन नहीं रहे, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
क्या है खबर?
हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ग्राहम ग्रीन का निधन हो गया है। उन्होंने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ग्राहम के एजेंट माइकल ग्रीन ने अभिनेता के निधन की पुष्टि की है। ग्राहम पिछले लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और टोरंटो के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्राहम के निधन से हर कोई गमगीन है। हॉलीवुड में मातम पसर गया है।
काम
'डांस विद वोल्वस' से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
ग्राहम के करियर को असली उड़ान साल 1990 में तब मिली, जब उन्होंने केविन कॉस्टनर की फिल्म 'डांस विद वोल्वस' में 'किकिंग बर्ड' का किरदार निभाया था। इस फिल्म को 12 ऑस्कर नामांकन मिले और ग्राहम को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता की श्रेणी में जगह मिली। ये वही फिल्म थी, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद ग्राहम ने 'मैवरिक', 'डाई हार्ड विद अ वेंजेंस' और ' द ग्रीन माइल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
ट्विटर पोस्ट
प्रशंसकों ने जताया दुख
Heartbroken. Terribly saddened to hear of the passing of Graham Greene at only 73.— Lou Diamond Phillips (@LouDPhillips) September 1, 2025
From Wolf Lake to Longmire, we had a beautiful friendship.
An Actor’s Actor. One of the wittiest, wiliest, warmest people I’ve ever known. Iconic and Legendary. RIP, My Brother. pic.twitter.com/lJA0dKEoxz