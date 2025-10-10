हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा संग आए नजर

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक साथ आए नजर, क्या दोनों ने की रिश्ते की पुष्टि?

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Oct 10, 202510:42 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। काफी वक्त से उनका नाम माहिका शर्मा संग जुड़ रहा है। अब दोनों ने साथ आकर अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है। ये पहला मौका है, जब हार्दिक और माहिका को मुंबई हवाई अड्‌डे पर एक साथ देखा गया। जब पैपराजी ने दोनों की तस्वीरें खींचने की कोशिश की तो हार्दिक ने माहिका को आगे जाने दिया। इसके बाद क्रिकेटर खुद भी चले गए।