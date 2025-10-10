हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक साथ आए नजर, क्या दोनों ने की रिश्ते की पुष्टि?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। काफी वक्त से उनका नाम माहिका शर्मा संग जुड़ रहा है। अब दोनों ने साथ आकर अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है। ये पहला मौका है, जब हार्दिक और माहिका को मुंबई हवाई अड्डे पर एक साथ देखा गया। जब पैपराजी ने दोनों की तस्वीरें खींचने की कोशिश की तो हार्दिक ने माहिका को आगे जाने दिया। इसके बाद क्रिकेटर खुद भी चले गए।
पुष्टि
हार्दिक ने माहिका संग की नए रिश्ते की पुष्टि
नताशा स्टेनकोविक से 2024 में अलग होने के बाद हार्दिक का नाम ब्रिटिश गायिका जस्मिन वालिया के साथ खूब उछाला गया था। हालांकि, हार्दिक ने कभी इन अफवाहों पर गौर नहीं किया और न कभी सफाई देना जरूरी समझा। अब लगता है कि क्रिकेटर को माहिका के रूप में अपना नया प्यार मिल गया है। दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। प्रशंसकों को इंतजार है कि कब हार्दिक और माहिका अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 10, 2025
परिचय
क्या करती हैं माहिका शर्मा?
24 वर्षीया माहिका पेशे से जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्हें ओमंग कुमार की 'पीएम नरेंद्र मोदी' और 'इनटू द डस्क' में देखा गया है। रैपर रागा के साथ एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। इसके अलावा हार्दिक की कथित गर्लफ्रेंड वीवो और यूनिक्लो जैसे ब्रांडों के विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं। अब तक उन्होंने अनीता डोंगरे, रितु कुमार, तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अमित अग्रवाल जैसे भारतीय डिजाइनरों के साथ काम किया है।