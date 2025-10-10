वरिंदर सिंह घुम्मण कौन थे? सलमान खान संग किया काम; चुनाव में उतरने की थी तैयारी
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मण का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। इस दुखद खबर के आने से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि वरिंदर पंजाब के अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में कंधे की सर्जरी कराने के लिए गए थे, जहां सर्जरी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वरिंदर का अंतिम संस्कार 10 अक्टूबर को जालंधर में किया जाएगा। आइए जानते हैं, कौन थे वरिंदर।
परिचय
2005 में बने थे मिस्टर जालंधर
पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले वरिंदर 'द हीमैन ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर थे। वे 2005 में पहली बार 'मिस्टर जालंधर' बने और 2009 में 'मिस्टर इंडिया' का खिताब जीता। बॉडी बिल्डिंग के अलावा वरिंदर फिल्मी दुनिया से जुड़े थे। उन्हें सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' में देखा गया था। फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी जेल गार्ड शकील का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह 'मरजावां', 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन्स' और कई पंजाबी फिल्मों का हिस्सा रहे।
चुनाव
विधानसभा चुनाव लड़ने का किया था ऐलान
वरिंदर ने 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने अपने प्रशंसकों से कहा था कि वह चुनाव जीतकर पंजाब के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। हालांकि, अचानक निधन से वरिंदर का ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।