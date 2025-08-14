रजनीकांत की 'कुली' को लेकर जबरदस्त उत्साह, मुंबई के सिनेमाघर में नाचते दिखे दर्शक
क्या है खबर?
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद अब सोशल मीडिया पर रजनीकांत के प्रशंसकों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके पसंदीदा अभिनेता के प्रति उनकी दीवानगी देखने को मिल रही है। एक वीडियो में मुंबई के एक सिनेमाघरों में दर्शक जमकर नचाते नजर आ रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Fans celebrate the release of actor Rajinikanth starrer movie ‘Coolie’ at a theatre in Mumbai. pic.twitter.com/Ti4731Towq— ANI (@ANI) August 14, 2025
वीडियो
दर्शकों ने यूं मनाया जश्न
कहीं फैंस ढोल नगाड़े बजाकर 'कुली' की रिलीज का जश्न मना रहे हैं तो कहीं रजनीकांत की पूजा कर रहे हैं और उन पर फूल चढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं फूल लेकर और पुरुष ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में दर्शक रजनीकांत के पोस्टर पर रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं। सिनेमाघर के बाहर भारी संख्या में प्रशंसक की भीड़ देखी जा सकती है।
ट्विटर पोस्ट
सामने आया वीडियो
#WATCH | Tamil Nadu | Women carry flowers and men dance to the sound of drums as they celebrate the release of actor Rajinikanth's new movie ‘Coolie’, in Tiruchirappalli pic.twitter.com/agEUpBeE1c— ANI (@ANI) August 14, 2025