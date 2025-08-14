LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रजनीकांत की 'कुली' को लेकर जबरदस्त उत्साह, मुंबई के सिनेमाघर में नाचते दिखे दर्शक 
रजनीकांत की 'कुली' को लेकर जबरदस्त उत्साह, मुंबई के सिनेमाघर में नाचते दिखे दर्शक 
'कुली' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

रजनीकांत की 'कुली' को लेकर जबरदस्त उत्साह, मुंबई के सिनेमाघर में नाचते दिखे दर्शक 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
01:22 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद अब सोशल मीडिया पर रजनीकांत के प्रशंसकों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके पसंदीदा अभिनेता के प्रति उनकी दीवानगी देखने को मिल रही है। एक वीडियो में मुंबई के एक सिनेमाघरों में दर्शक जमकर नचाते नजर आ रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

वीडियो

दर्शकों ने यूं मनाया जश्न

कहीं फैंस ढोल नगाड़े बजाकर 'कुली' की रिलीज का जश्न मना रहे हैं तो कहीं रजनीकांत की पूजा कर रहे हैं और उन पर फूल चढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं फूल लेकर और पुरुष ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में दर्शक रजनीकांत के पोस्टर पर रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं। सिनेमाघर के बाहर भारी संख्या में प्रशंसक की भीड़ देखी जा सकती है।

ट्विटर पोस्ट

सामने आया वीडियो