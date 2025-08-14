'कुली' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

रजनीकांत की 'कुली' को लेकर जबरदस्त उत्साह, मुंबई के सिनेमाघर में नाचते दिखे दर्शक

लेखन दीक्षा शर्मा 01:22 pm Aug 14, 202501:22 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद अब सोशल मीडिया पर रजनीकांत के प्रशंसकों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके पसंदीदा अभिनेता के प्रति उनकी दीवानगी देखने को मिल रही है। एक वीडियो में मुंबई के एक सिनेमाघरों में दर्शक जमकर नचाते नजर आ रहे हैं।