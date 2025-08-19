कमल हासन और रजनीकांत 46 साल बाद फिर आए साथ, सामने आई ये दिलचस्प जानकारी
क्या है खबर?
रजनीकांत और कमल हासन का नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं की सूची में शामिल है। दोनों ने अब तक कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'अपूर्व रागंगल', 'अवल अप्पादिथन', '16 वैयाथिनिले', 'इलामै ऊंजल आदुकिराथु', 'थिल्लू मुल्लू' और 'निनैथले इनिक्कूम' जैसी फिल्में शामिल हैं। इस जोड़ी को आखिरी बार हिंदी फिल्म 'गिरफ्तार' (1985) में देखा गया था। अब खबर आ रही है कि रजनीकांत और कमल ने करीब 46 साल बाद एक बार फिर हाथ मिलाया है।
रिपोर्ट
कमल खुद करेंगे फिल्म का निर्माण
OTT प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, रजनीकांत और कमल एक बार फिर से साथ आ गए हैं। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी 'कुली' के निर्देशक लोकेश कनगराज को सौंपी गई है, वहीं कमल खुद इस फिल्म का निर्माण करने वाले हैं। लोकेश फिलहाल रजनीकांत और कमल से बातचीत कर रहे हैं और दोनों अभिनेताओं ने उनकी फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लोकेश फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। वह जल्द फिल्म आधिकारिक घोषणा करेंगे।
काम
ये है रजनीकांत और कमल की आगामी फिल्म
रजनीकांत इन दिनों फिल्म 'कुली' को लेकर चर्चा में हैं। 14 अगस्त को रिलीज हुई उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म का निर्देशन लोकेश ने ही है। 'कुली' के बाद रजनीकांत फिल्म 'जेलर 2' में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। उधर कमल आने वाले समय में फिल्म 'इंडियन 3' में अभिनय करते दिखाई देंगे। उन्होंने पिछली बार फिल्म 'ठग लाइफ' में अभिनय किया था।