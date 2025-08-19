कमल हासन और रजनीकांत आए साथ (तस्वीर: एक्स/@ikamalhaasan)

कमल हासन और रजनीकांत 46 साल बाद फिर आए साथ, सामने आई ये दिलचस्प जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 03:22 pm Aug 19, 202503:22 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत और कमल हासन का नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं की सूची में शामिल है। दोनों ने अब तक कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'अपूर्व रागंगल', 'अवल अप्पादिथन', '16 वैयाथिनिले', 'इलामै ऊंजल आदुकिराथु', 'थिल्लू मुल्लू' और 'निनैथले इनिक्कूम' जैसी फिल्में शामिल हैं। इस जोड़ी को आखिरी बार हिंदी फिल्म 'गिरफ्तार' (1985) में देखा गया था। अब खबर आ रही है कि रजनीकांत और कमल ने करीब 46 साल बाद एक बार फिर हाथ मिलाया है।