'कांतारा: चैप्टर 1' से गुलशन देवैया की पहली झलक आई सामने, दिखा ऐसा अवतार

'कांतारा: चैप्टर 1' से गुलशन देवैया की पहली झलक आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gulshandevaiah78)

लेखन दीक्षा शर्मा 02:13 pm Aug 19, 202502:13 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी काफी समय से फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म साल 2022 में आई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'कांतारा: चैप्टर 1' से गुलशन देवैया की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। गुलशन के किरदार का नाम कुलशेखर है।