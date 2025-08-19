LOADING...
'कांतारा: चैप्टर 1' से गुलशन देवैया की पहली झलक आई सामने, दिखा ऐसा अवतार
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 19, 2025
02:13 pm
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी काफी समय से फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म साल 2022 में आई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'कांतारा: चैप्टर 1' से गुलशन देवैया की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। गुलशन के किरदार का नाम कुलशेखर है।

पोस्टर में गुलशन किसी राजा की वेशभूषा में दिख रहे हैं। सिर पर मुकुट सजाकर वह सिंहासन पर विराजमान हैं। इस फिल्म के जरिए गुलशन कन्नड़ सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान ऋषभ ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। ऋषभ एक बार फिर सिनेमाघरों में जोरदार दहाड़ लगाने वाले हैं। 'कांतारा: चैप्टर 1' को 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

