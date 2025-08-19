रजनीकांत की 'जेलर 2' में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री, जानिए कब शुरू करेंगे शूटिंग
क्या है खबर?
साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत को इन दिनों फिल्म 'कुली' में देखा जा रहा है। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। 'कुली' की सफलता के बाद रजनीकांत अपनी सुपरहिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीपकुमार ने संभाली है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'जेलर 2' में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो गई है। आइए जानें क्या जानकारी मिली है।
रिपोर्ट
सामने आई ये जानकारी
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जेलर 2' की स्टार कास्ट में अब मिथुन शामिल हो गए हैं। उन्हें फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिथुन इस हफ्ते के अंत में रजनीकांत के साथ फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले रजनीकांत ने मिथुन की हिंदी फिल्म 'भ्रष्टाचार' (1989) और बंगाली फिल्म 'भाग्य देवता' (1997) जैसी फिल्मों में काम किया है।
जेलर
'जेलर' के बारे में जानिए
फिल्म 'जेलर' 10 अगस्त, 2023 को रिलीज हुई थी। दुनियाभर में इस फिल्म ने 650 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था। यह फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में मोहनलाल, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, विनायकन और वसंत रवि जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अब प्रशंसक 'जेलर' के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं।