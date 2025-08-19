रजनीकांत की 'जेलर 2' में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री, जानिए कब शुरू करेंगे शूटिंग

'जेलर 2' में नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती

लेखन दीक्षा शर्मा 01:45 pm Aug 19, 202501:45 pm

क्या है खबर?

साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत को इन दिनों फिल्म 'कुली' में देखा जा रहा है। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। 'कुली' की सफलता के बाद रजनीकांत अपनी सुपरहिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीपकुमार ने संभाली है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'जेलर 2' में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो गई है। आइए जानें क्या जानकारी मिली है।