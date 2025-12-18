'चिरंजीवी हनुमान' का पहला लुक टीजर जारी, पवन पुत्र का दिखा AI अवतार
क्या है खबर?
होम्बले फिल्म्स की 'महावतार नरसिम्हा' ने अपने एनिमेशन से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' ला रहा है, जिसे भारत की पहली AI-जनरेटेड फीचर फिल्म बताया जाता है। इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, और अब निर्माताओं ने पहला टीजर वीडियो भी जारी कर दिया है। इस फिल्म में भगवान श्रीराम के प्रति, पवन पुत्र हनुमान की अटूट भक्ति को दिखाया जाएगा। फिल्म का निर्माण 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करके किया गया है।
रिलीज
2026 में रिलीज होगी 'चिरंजीवी हनुमान'
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजेश मापुस्कर ने 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' का निर्देशन किया है। निर्माण निर्माण आलोक जैन, अजीत अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने मिलकर किया है। 1 मिनट 11 सेकंड वाले इस टीजर की भव्यता और शानदार दृश्य किसी का भी मन मोह लेंगे। इसे देखकर प्रशंसकों की उम्मीदें फिल्म से काफी बढ़ गई हैं। फिल्म को 2026 में रिलीज किए जाने की तैयारी है, लेकिन तारीख, कलाकारों और कहानी की जानकारी आना बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
'CHIRANJEEVI HANUMAN' FIRST GLIMPSE OUT NOW – 2026 RELEASE... The first glimpse of #ChiranjeeviHanuman – The Eternal has been unveiled, ahead of its theatrical release in 2026.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 18, 2025
🔗: https://t.co/0MFTawHvvQ
Directed by National Award-winning filmmaker #RajeshMapuskar,… pic.twitter.com/XKg1b1C5kL