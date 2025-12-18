'चिरंजीवी हनुमान' का पहला लुक टीजर जारी, पवन पुत्र का दिखा AI अवतार 

रिलीज

2026 में रिलीज होगी 'चिरंजीवी हनुमान'

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजेश मापुस्कर ने 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' का निर्देशन किया है। निर्माण निर्माण आलोक जैन, अजीत अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने मिलकर किया है। 1 मिनट 11 सेकंड वाले इस टीजर की भव्यता और शानदार दृश्य किसी का भी मन मोह लेंगे। इसे देखकर प्रशंसकों की उम्मीदें फिल्म से काफी बढ़ गई हैं। फिल्म को 2026 में रिलीज किए जाने की तैयारी है, लेकिन तारीख, कलाकारों और कहानी की जानकारी आना बाकी है।