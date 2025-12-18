बास्टियन पर FIR और 60 करोड़ की धोखाधड़ी के बीच शिल्पा शेट्टी ने खोला नया रेस्तरां

बेंगलुरु स्थित 'बास्टियन' पर FIR और 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के बीच शिल्पा शेट्टी ने अब मुंबई में अपना एक और नया रेस्तरां खोल दिया है। खास बात ये है कि यह वही जगह है, जहां पहले शिल्पा का रेस्तरां चैन बास्टियन की पहली ब्रांच थी। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपने नए रेस्तरां के भव्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए एक वीडियो शेयर किया और बताया कि इसे खोलने में 1 साल की मेहनत और तैयारी लगी।

घोषणा शिल्पा ने वीडियो शेयर कर किया ऐलान शिल्पा अपने रेस्तरां बिजनेस को बढ़ा रही हैं। इस बीच वो और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच अब शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर ये ऐलान कर दिया है कि वो अपना नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट 'अम्मकाई' कहां खोल रही हैं। नया रेस्टोरेंट बांद्रा में खुलने वाला है। ये वही जगह है, जहां शिल्पा के लोकप्रिय रेस्तरां बास्टियन का पहला आउटलेट था।

उद्घाटन 19 दिसंबर को खुलेगा रेस्तरां शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने नए रेस्तरां के उद्घाटन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि लंबे इंतजार के बाद 'एपिसोड 4' आ गया है और रेस्तरां के दरवाजे खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। किचन में जोर-शोर से काम चल रहा है और 'अम्मा' की मंजूरी भी मिल गई है। शिल्पा ने बताया कि उनका रेस्तरां 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहली बार खुलेगा। किसी बुकिंग की जरूरत नहीं।

आरोप शिल्पा और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा का नाम 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है, जिसे लेकर जांच चल रही है। आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से पैसे लिए और लौटाए नहीं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, अप्रैल 2016 में शिल्पा ने लिखित रूप से गारंटी दी थी कि राशि एक निश्चित समय में 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाई जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।