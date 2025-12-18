'अवतार: फायर एंड एश' के साथ सिनेमाघरों में मिलेगा डबल तोहफा, जानिए योजना
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर काे दुनियाभर में रिलीज हो रही है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहा है, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। इस बीच पता चला है कि 'अवतार 3' देखने के लिए सिनेमाघर आने वाले दर्शकों को 2 और नायाब तोहफे मिलेंगे। निर्माताओं ने इसके लिए खास योजना बना ली है, जिसका पता चलने के बाद लोगों की खुशी सांतवें आसमान पर होगी।
टीजर
'हनुमान- द इटरनल' की पहली झलक का होगा दीदार
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ, 'हनुमान- द इटरनल' की पहली झलक का दीदार कराया जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर अभी तक जारी नहीं किया है और अब यह सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देगा। फिल्म का निर्माण AI के जरिए किया गया है, जो आकर्षक दृश्यों और भव्यता का दावा करती है। 'फरारी की सवारी' वाले राजेश मापुस्कर ने फिल्म का निर्देशन किया है। इसे 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज किया जाएगा।
रामायण
रणबीर कपूर की 'रामायण' भी बड़े पर्दे पर
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' का पहला 3D टीजर वीडियो जारी किए जाने की योजना है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत यह पौराणिक फिल्म दिवाली, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसी साल जुलाई महीने में, निर्माताओं ने पहला टीजर वीडियो जारी किया था। अब इसे 3D में 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ दिखाया जाएगा। 8 बार ऑस्कर जीत चुके विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG ने प्रोमो के विजुअल्स तैयार कर लिए हैं।