'अवतार: फायर एंड एश' के साथ सिनेमाघरों में मिलेगा डबल तोहफा, जानिए योजना

टीजर

'हनुमान- द इटरनल' की पहली झलक का होगा दीदार

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ, 'हनुमान- द इटरनल' की पहली झलक का दीदार कराया जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर अभी तक जारी नहीं किया है और अब यह सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देगा। फिल्म का निर्माण AI के जरिए किया गया है, जो आकर्षक दृश्यों और भव्यता का दावा करती है। 'फरारी की सवारी' वाले राजेश मापुस्कर ने फिल्म का निर्देशन किया है। इसे 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज किया जाएगा।