प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जिम्मा उठा चुके लकी बिष्ट बने अभिनेता, ठुकरा चुके 'बिग बॉस'
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सुरक्षा कर्मचारी लकी बिष्ट अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार वह एक वेब सीरीज को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके जरिए उन्होंने अभिनय की दुनिया में आगाज किया है। सीरीज का नाम है 'सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन', जिसमें लकी ने कैमियो किया है। IMDb पर इस सीरीज को 7.5 रेटिंग मिली है। हाल ही में लकी ने बताया कि मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने कैसे आगाज किया।
खुलासा
...जब लकी ने पहली बार किया कैमरे का सामना
नरेंद्र मोदी के पूर्व बॉडीगार्ड लकी ने हाल ही में इस सीरीज और इसमें अपने किरदार के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "मुझे ये किरदार एक खास निमंत्रण के जरिए मिला। मेरी वास्तविक सैन्य पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए निर्माता चाहते थे कि पर्दे पर एक असली सैनिक नजर आए और इस तरह से ये प्रस्ताव मेरे पास आया" पहली बार कैमरे का सामना करने को लेकर उन्होंने कहा, "यह एक बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव था।"
मदद
इस वजह से आसान हुआ अभिनय करना
लकी बोले, "असल जिंदगी में आप कर्तव्यनिष्ठा से सेवा करते हैं और पर्दे पर आप उन्हीं भावनाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं। दोनों अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन असली भावनाओं ने इसे आसान बना दिया। मैदान में सैनिक होने का मतलब है वास्तविक जिम्मेदारी उठाना और अपनी जान जोखिम में डालना, जबकि पर्दे पर सैनिक होना अभिनय है। असली लड़ाइयों में डर, पसीना और बलिदान होता है, जबकि पर्दे वही भावनाएं कैमरे के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं।"
जानकारी
वेब सीरीज के बारे में
'सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन' में अभिनेता विक्रम सिंह चौहान मुख्य भूमिका में हैं, जबकि यशपाल शर्मा और शर्ली सेतिया ने भी अहम भूमिका निभाई है। MX प्लेयर पर मौजूद इस सीरीज की कहानी बाप और बेटे के बीच के रिश्ते पर आधारित है।
बिग बॉस
'बिग बॉस 18' का प्रस्ताव ठुकरा चुके लकी
लकी को सलमान खान की मेजबानी वाले शो 'बिग बॉस 18' का प्रस्ताव भी मिल चुका है। उन्हें इसके लिए भारी-भरकम रकम का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इस पर उन्होंने कहा था, "एक रॉ एजेंट के रूप में हमारा जीवन अक्सर गोपनीयता और रहस्य में डूबा हुआ होता है और हमें अपनी पहचान या निजी जीवन को कभी भी उजागर नहीं करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने इसी का पालन किया है।"
परिचय
16 की उम्र में कमांडो ट्रेनिंग लेने लगे थे लकी
मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट निवासी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के पूर्व कमांडो और RAW के एजेंट रह चुके लक्ष्मण 37 साल के हैं। लकी ने 16 की उम्र में कमांडो ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बतौर RAW एजेंट इजराइल में ढाई साल बिताए। लकी प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी (जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे) के बॉडीगार्ड भी थे। 2009 में लकी को भारत के सर्वश्रेष्ठ NSG कमांडो का पुरस्कार भी मिल चुका है।