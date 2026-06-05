सेलिना जेटली की दो टूक- पहले फायदा उठाया, अब नोटिस थमाया

सेलिना जेटली पति-ससुर पर बरसीं- मतलब था तो लाइमलाइट लूटी, न्याय मांगा तो नोटिस थमा दिया

लेखन नेहा शर्मा 05:46 pm Jun 05, 202605:46 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके पति पीटर हाग के बीच का पारिवारिक विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। हाल ही में पीटर और उनके पिता ने सेलिना के सार्वजनिक बयानों के खिलाफ उन्हें मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था। अब इसी कानूनी कार्रवाई पर सेलिना ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस कानूनी कदम का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया है कि ये केवल उन्हें डराने और उनकी आवाज को दबाने की एक कोशिश है।