सेलिना जेटली के पति पीटर हाग कौन हैं, जिन पर लगा घरेलू हिंसा का आरोप?

लेखन ज्योति सिंह 03:35 pm Nov 25, 202503:35 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई की एक अदालत में घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पति के दुर्व्यवहार के चलते उन्हें ऑस्ट्रिया स्थित अपना घर छोड़कर मुंबई लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा सेलिना ने पति को नोटिस जारी करते हुए उनसे 50 करोड़ रुपये हर्जाना भी मांगा है।