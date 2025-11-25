सेलिना जेटली के पति पीटर हाग कौन हैं, जिन पर लगा घरेलू हिंसा का आरोप?
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई की एक अदालत में घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पति के दुर्व्यवहार के चलते उन्हें ऑस्ट्रिया स्थित अपना घर छोड़कर मुंबई लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा सेलिना ने पति को नोटिस जारी करते हुए उनसे 50 करोड़ रुपये हर्जाना भी मांगा है।
परिचय
कौन हैं अभिनेत्री के पति पीटर?
सेलिना के पति पीटर ऑस्ट्रिया के निवासी हैं और पेशे से एक उद्यमी, होटल व्यवसायी और ब्रांड रणनीतिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कई साल तक दुबई और सिंगापुर में कई शीर्ष होटल समूहों के साथ काम किया है। साल 2011 में सेलिना से शादी से पहले, पीटर ने दुबई में एमार हॉस्पिटैलिटी ग्रुप जैसे चर्चित होटल समूहों में मार्केटिंग और प्रबंधन के तौर पर भी काम किया था।
रिश्ता
2011 में हुई थी सेलिना और पीटर की शादी
2011 में पीटर से शादी के बाद सेलिना भारत छोड़कर ऑस्ट्रिया में बस गई थीं। 2012 में दोनों ने जुड़वां बच्चों का स्वागत किया था। 2017 में अभिनेत्री दोबारा से जुड़वां बच्चों की मां बनीं, लेकिन उनके एक बच्चे की मौत हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुईं सेलिना पूरी तरह से पति और परिवार के बीच समय गुजारती आई हैं। अब अचानक पति संग उनके रिश्ते में आई दरार की खबरों ने हर किसी को चौंका दिया है।