'अवतार: फायर एंड एश' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितने घंटे की होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:38 pm Dec 17, 202502:38 pm

क्या है खबर?

ना'वी और उनकी पैंडोरा वाली दुनिया, 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में दर्शकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (2022) के बाद, जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' को लेकर प्रशंसक काफी उत्सुक हैं। रिलीज से पहले फिल्म काे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हाथ सौंपा गया था। U/A 16+ प्रमाणपत्र के साथ इसे पास कर दिया गया है। फिल्म की कुल अवधि का खुलासा भी हो गया है।