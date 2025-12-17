'अवतार: फायर एंड एश' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितने घंटे की होगी फिल्म
क्या है खबर?
ना'वी और उनकी पैंडोरा वाली दुनिया, 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में दर्शकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (2022) के बाद, जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' को लेकर प्रशंसक काफी उत्सुक हैं। रिलीज से पहले फिल्म काे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हाथ सौंपा गया था। U/A 16+ प्रमाणपत्र के साथ इसे पास कर दिया गया है। फिल्म की कुल अवधि का खुलासा भी हो गया है।
अवधि
'अवतार: फायर एंड एश' में नहीं लगा कोई कट
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने 'अवतार: फायर एंड एश' को बिना काट-छांट के पास किया है। उन्होंने डायलॉग या शब्दों को म्यूट करने, हटाने या बदलने का अनुरोध भी नहीं किया गया। दरअसल, पिछली किस्तों में आपत्तिजनक भाषा और परेशान करने वाले हिंसक दृश्य थे। प्रमाणपत्र में 'अवतार: फायर एंड एश' की कुल अवधि 197.21 मिनट यानी, 3 घंटे, 17 मिनट और 21 सेकंड है। यह 'अवतार' (162 मिनट) और 'अवतार 2' (192.10 मिनट) से ज्यादा है।
फिल्म
'अवतार: फायर एंड एश' के बारे में
'अवतार: फायर एंड एश' की कहानी सुली परिवार के सामने उपजे नए खतरे को लेकर आएगी। पिछली किस्त में दिखाया गया था कि जेक सुली और उसकी पत्नी नेयतिरी अपने बड़े बेटे, नेटेयम की मौत से टूट चुके हैं। नई किस्त में उनके दुश्मन बनकर मैंगकवान कबीला (एश पीपल) के लोग आ रहे हैं। 'अवतार: फायर एंड एश' को IMAX 3D, 4DX और डॉल्बी सिनेमा में, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जा रहा है।