'अवतार: फायर एंड एश' का एडवांस बुकिंग में बोलबाला, क्या होगा 'धुरंधर' का काम तमाम?

'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग करीब 10 दिन पहले शुरू हुई थी। गैर-राष्ट्रीय सिनेमाघर भी टिकटों की बिक्री शुरू कर चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापार सूत्रों का मानना ​​है कि फिल्म ओपनिंग डे पर 2 लाख से ज्यादा टिकट बेच सकती है। हालांकि, 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2022) ने, भारत में ओपनिंग डे पर 325 लाख टिकट एडवांस में बेचे थे। इस आंकड़े को पार करना अभी तो मुश्किल लग रहा है।

रिकॉर्ड

'धुरंधर' का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इस वक्त भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। इसका असर 'अवतार: फायर एंड एश' के एडवांस कलेक्शन पर पड़ रहा है, लेकिन यह टक्कर जबरदस्त होगी। पिंकविला की प्रिडिक्शन रिपोर्ट की मानें तो 'अवतार: फायर एंड एश' भारत में 30 करोड़ से 35 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 'धुरंधर' का ओपनिंग कलेक्शन (28 करोड़) टूटना तय है। खैर, यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है।