LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'अवतार: फायर एंड एश' का एडवांस बुकिंग में बोलबाला, क्या होगा 'धुरंधर' का काम तमाम?
'अवतार: फायर एंड एश' का एडवांस बुकिंग में बोलबाला, क्या होगा 'धुरंधर' का काम तमाम?
'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग

'अवतार: फायर एंड एश' का एडवांस बुकिंग में बोलबाला, क्या होगा 'धुरंधर' का काम तमाम?

लेखन ज्योति सिंह
Dec 16, 2025
06:04 pm
क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की सुपरहिट फ्रैंचाइजी फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' अपनी रिलीज के काफी करीब है। दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी इसकी एडवांस बुकिंग धाकड़ रूप से चल रही है। आलम यह है कि 15 दिसंबर की शाम तक फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों के लिए करीब 70 हजार टिकट बेच दिए हैं। चूकि फिल्म की रिलीज में 3 दिन बाकी हैं, तो आंकड़े बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सवाल उठता है कि क्या यह 'धुरंधर' को टक्कर दे पाएगी?

बिक्री

राष्ट्रीय सिनेमाघरों में टिकटों की बिक्री

'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग करीब 10 दिन पहले शुरू हुई थी। गैर-राष्ट्रीय सिनेमाघर भी टिकटों की बिक्री शुरू कर चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापार सूत्रों का मानना ​​है कि फिल्म ओपनिंग डे पर 2 लाख से ज्यादा टिकट बेच सकती है। हालांकि, 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2022) ने, भारत में ओपनिंग डे पर 325 लाख टिकट एडवांस में बेचे थे। इस आंकड़े को पार करना अभी तो मुश्किल लग रहा है।

रिकॉर्ड

'धुरंधर' का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इस वक्त भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। इसका असर 'अवतार: फायर एंड एश' के एडवांस कलेक्शन पर पड़ रहा है, लेकिन यह टक्कर जबरदस्त होगी। पिंकविला की प्रिडिक्शन रिपोर्ट की मानें तो 'अवतार: फायर एंड एश' भारत में 30 करोड़ से 35 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 'धुरंधर' का ओपनिंग कलेक्शन (28 करोड़) टूटना तय है। खैर, यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है।

Advertisement