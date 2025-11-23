बॉक्स ऑफिस पर '120 बहादुर' ने दूसरे दिन पलट दिया पासा, 'मस्ती 4' जस की तस

पहले दिन धीमी शुरुआत के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि फरहान अख्तर की ' 120 बहादुर ' दूसरे दिन जोरदार वापसी करेगी। फिल्म ने न सिर्फ दोगुनी कमाई की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर खुद से आगे चल रही 'मस्ती 4' को टक्कर देकर देते हुए पीछे छोड़ दिया। एक तरफ जहां 'मस्ती 4' की रफ्तार थम गई है, वहीं '120 बहादुर' ने साबित कर दिया कि दर्शकों की पसंद कौन है।दूसरे दिन किस फिल्म ने कितनी कमाई की, आइए जानें।

पासा दूसरे दिन बदला खेल 'मस्ती 4' साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म 'मस्ती' का चौथा भाग है, जिसके निर्देशक मिलाप जावेरी हैं। पहली 'मस्ती' ब्लॉकबस्टर थी और उसका दूसरा भाग भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा था। इसी वजह से 'मस्ती 4' को लेकर दर्शकों में पहले दिन अच्छी-खासा उत्साह देखने को मिला। भले ही कम अंतर दिखा, लेकिन पहले दिन 'मस्ती 4' ने '120 बहादुर' को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की कमाई आई, पूरा खेल बदल गया।

कारोबार 2 दिन में '120 बहादुर' ने कमाए 6.25 करोड़ सैकनिल्क के मुताबिक, '120 बहादुर' ने दूसरे दिन 4 करोड़ कमाए, जबकि पहले दिन आंकड़ा 2.25 करोड़ रुपये था। इस तरह फिल्म ने 2 दिन में 6.25 करोड़ का कारोबार कर लिया है। हालांकि, फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपये है। ऐसे में मौजूदा कलेक्शन इस रकम के मुकाबले काफी कम है, इसलिए फिल्म को आगे मुनाफे में पहुंचने के लिए अपनी कमाई की रफ्तार को कई गुना बढ़ाना होगा, तभी यह लागत निकालकर फायदे की ओर बढ़ पाएगी।

मस्ती 4 'मस्ती 4' की कमाई दूसरे दिन न बढ़ी, ना घटी 'मस्ती 4' में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी भले ही लौट आई हो, लेकिन फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। पहले दिन के 2.75 करोड़ के ठंडी कमाई के बाद दूसरे दिन भी आंकड़ा ज्यों का त्यों रहा। न बढ़त, न गिरावट। दो दिनों में कुल कमाई सिर्फ 5.50 करोड़ रुपये हुई है, जबकि फिल्म का बजट करीब 80 करोड़ रुपये है। ऐसे में 'मस्ती 4' के लिए सिनेमाघरों में टिके रहना आसान नहीं।