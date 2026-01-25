'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन भी किया कमाल, 2 दिन में कमाई 60 करोड़ के पार

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ' बॉर्डर 2 ' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर टूट पड़ी है। रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म का जलवा बरकरार रहा और महज 2 दिनों में 'बॉर्डर 2' की कमाई 60 करोड़ के पार पहुंच गई है। देशभक्ति के जुनून और जबरदस्त एक्शन से सजी इस फिल्म ने दर्शकों के दिल जीत लिए हैं और सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए जानें दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की।

कारोबार फिल्म की कमाई में दूसरे दिन हुआ इजाफा सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन (शनिवार) को लगभग 35 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है। इसी के साथ महज 2 दिन में फिल्म की कुल कमाई 65 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। इसने पहले दिन 30 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म की इस रफ्तार ने साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है, जिसने 2 दिन में 60 करोड़ रुपये बटोरे थे।

उम्मीद 'बॉर्डर 2' का असली इम्तिहान अब शुरू हालांकि, 2 दिनों में 60 करोड़ कमाना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 'बॉर्डर 2' की असली रफ्तार रविवार और सोमवार (26 जनवरी) को देखने को मिलेगी। व्यापार पंडितों का मानना है कि इन 2 दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड्स को जमींदोज कर सकती है। रविवार होने के कारण जहां दर्शकाें की भारी भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ रही है, वहीं देशभक्ति के जज्बे से भरी इस फिल्म के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका नहीं हो सकता।

एक्टिंग सिर्फ कमाई नहीं, अभिनय भी हिट फिल्म की सफलता के पीछे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि कलाकारों का दमदार अभिनय भी है। 'बॉर्डर 2' में मेजर कुलदीप सिंह के रूप में सनी देओल ने फिर ये साबित कर दिया है कि उनके 'ढाई किलो के हाथ' की गूंज आज भी कम नहीं हुई है। पर्दे पर उनकी मौजूदगी दर्शकों में वही पुराना जोश भर देती है। उधर दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने भी जबरदस्त काम किया है। इस फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं।

