'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, आते ही इन धुरंधरों काे बनाया शिकार

सनी देओल की फिल्म ' बॉर्डर 2 ' ने रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में तूफान ला दिया है। पहले ही दिन फिल्म ने शानदार ओपनिंग दर्ज करते हुए ये साफ कर दिया कि दर्शकों का प्यार और देशभक्ति सिनेमा की दीवानगी आज भी बरकरार है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन ऐसी दहाड़ लगाई है कि बॉक्स ऑफिस पर पैसे पीटने वाली 'धुरंधर' जैसी कई फिल्में ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं।

कमाई 'धुरंधर' समेत 22 फिल्मों को पीछे छोड़ा ट्रेड पंडितों और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग ली है। इस कड़ी में इसने 'डंकी' (29.2 करोड़), 'दंगल' (29.19 करोड़), 'रेस 3' (29.17 करोड़), 'मिशन मंगल' (29.16 करोड़), 'वॉर 2' (29 करोड़), 'धुरंधर' (28 करोड़) और 'बजरंगी भाईजान' (27.25 करोड़) जैसी 22 फिल्मों को धूल चटा दी है।

उम्मीद गणतंत्र दिवस की छुट्टी से 'बॉर्डर 2' को मिलेगा बड़ा फायदा? उम्मीद है कि शुरुआती 3 दिनों यानी पहले वीकेंड में ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में आसानी से शामिल हो जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। देशभक्ति के जज्बे से भरी इस फिल्म के लिए ये दिन सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। जानकारों का मानना है कि अगर ये रफ्तार बनी रही तो 4 दिनों के इस लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर फिल्म 200 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा भी छू सकती है।

Advertisement

किरदार सनी के साथ-साथ दिलजीत-वरुण-अहान की तिकड़ी ने भी लगाए चार चांद 'बॉर्डर 2' में मेजर कुलदीप सिंह के रूप में सनी ने फिर साबित कर दिया है कि उनके 'ढाई किलो के हाथ' की गूंज आज भी कम नहीं हुई है। दिलजीत दोसांझ एक जांबाज फौजी के किरदार में नजर आए हैं, वरुण धवन ने एक युवा सैन्य अधिकारी के रूप में फिल्म में नई जान फूंक दी है तो अहान शेट्टी अपने पिता सुनील शेट्टी (भैरों सिंह) की विरासत को पूरी शिद्दत के साथ संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Advertisement