रणवीर सिंह की दहाड़ और विक्की कौशल का जोश, 'धुरंधर 2' उड़ा देगी दुश्मनों के होश

बॉलीवुड में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है, लेकिन इस बार कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया है। जहां दर्शक ' धुरंधर 2 ' में अक्षय खन्ना की वापसी का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब खबर है कि 'उरी' के मेजर विहान यानी विक्की कौशल ने इस फिल्म में घुसपैठ कर दी है। निर्देशक आदित्य धर एक ऐसा 'धुरंधर यूनिवर्स' बनाने जा रहे हैं, जहां अक्षय का अनुभव और विक्की का जोश एक साथ पर्दे पर आग लगाने वाला है।

रिपोर्ट अक्षय खन्ना की मौजूदगी बरकरार, विक्की कौशल की धमाकेदार एंट्री मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि विक्की की एंट्री अक्षय खन्ना को हटाकर नहीं की गई है, बल्कि निर्माताओं ने एक मास्टरप्लान तैयार किया है। ये एक 'महा-मिलन' होगा, जहां 'उरी' फिल्म के जांबाज मेजर विहान और 'धुरंधर' के सीनियर अफसर एक ही मिशन पर साथ दिखाई देंगे। एक ओर अक्षय के किरदार को सीमित कर दिया गया है, वहीं फिल्म में विक्की की एंट्री करवाकर निर्माताओं ने रोमांच और बढ़ा दिया है।

तैयारी 'उरी' से 'धुरंधर 2' तक: मेजर विहान शेरगिल की रणनीतिक वापसी निर्देशक 'धुरंधर 2' के साथ एक जाेरदार सिनेमाई ब्रह्मांड बनाने जा रहे हैं। विक्की फिर अपने सबसे कालजयी किरदार 'मेजर विहान शेरगिल' के रूप में पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। ये वही भूमिका है, जो उन्होंने 'उरी' में निभाई थी। हालांकि 'उरी' (2019) और 'धुरंधर 2' के समय में काफी अंतर है, लेकिन निर्देशक ने बड़ी चतुराई से एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें मेजर विहान का ट्रैक फिट बैठता है। फिल्म में विक्की का विस्फोटक कैमियो होगा

मिशन रणवीर सिंह के साथ मिशन पर निकलेंगे विक्की कौशल 'धुरंधर 2' की स्टारकास्ट पहले ही संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे नामों से सजी हुई थी, लेकिन विक्की की एंट्री ने इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा 'वॉर इवेंट' बना दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि फिल्म की कहानी पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां रणवीर सिंह और विक्की एक साथ एक्शन मोड में नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि दाेनों साथ मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते दिखाई देंगे।

