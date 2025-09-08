'बॉर्डर 2' में नजर आएंगी सोनम बाजवा (तस्वीर: एक्स/@bajwasonam)

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सोनम बाजवा की एंट्री, दिलजीत दोसांझ के साथ जमेगी जोड़ी

लेखन दीक्षा शर्मा 12:50 pm Sep 08, 202512:50 pm

क्या है खबर?

आने वाले दिनों में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक 'बॉर्डर 2' भी है। इस फिल्म का खासतौर से उन दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, जो देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब 'बॉर्डर 2' में पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा की एंट्री हो गई है। वह फिल्म में दिलजीत के साथ रोमांस करती नजर आएंगी।