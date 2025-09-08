LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / फिल्म 'बॉर्डर 2' में सोनम बाजवा की एंट्री, दिलजीत दोसांझ के साथ जमेगी जोड़ी 
फिल्म 'बॉर्डर 2' में सोनम बाजवा की एंट्री, दिलजीत दोसांझ के साथ जमेगी जोड़ी 
'बॉर्डर 2' में नजर आएंगी सोनम बाजवा (तस्वीर: एक्स/@bajwasonam)

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सोनम बाजवा की एंट्री, दिलजीत दोसांझ के साथ जमेगी जोड़ी 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 08, 2025
12:50 pm
क्या है खबर?

आने वाले दिनों में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक 'बॉर्डर 2' भी है। इस फिल्म का खासतौर से उन दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, जो देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब 'बॉर्डर 2' में पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा की एंट्री हो गई है। वह फिल्म में दिलजीत के साथ रोमांस करती नजर आएंगी।

बॉर्डर 2

अगले साल 22 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

दिलजीत की हीरोइन की तलाश काफी समय से चल रही थी, जो अब आखिरकार सोनम पर आकर यह खत्म हुई है। उन्हें फिल्म में साइन कर लिया गया है। वह फिल्म में दिलजीत की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं। 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं। फिल्म में वरुण की जोड़ी मेधा राणा के साथ बनी है। यह फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर यानी 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट