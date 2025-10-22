एकता कपूर का नया पैंतरा, 'क्योंकि सास...' में कराएंगी बिल गेट्स और विल स्मिथ की एंट्री

प्रोमो सामने आए प्रोमो से हुआ खुलासा अब एकता TRP में तख्तापलट करने के लिए अपने इस शो में बिल गेट्स और विल स्मिथ को लेकर आ रही हैं। सामने आए शो के नए प्रोमो में लैपटॉप के आगे बैठीं स्मृति ईरानी उर्फ तुलसी वीडियो कॉल पर अमेरिका के जाने-माने बिजनेसमैन बिल गेट्स का स्वागत करती दिख रही हैं और बोल रही हैं कि वो अमेरिका से उसके साथ जुड़े हैं। उधर इस शो से विल स्मिथ का नाम भी जुड़ रहा है।

ट्रैक 3 दिन तक चलेगा बिल गेट्स वाला ट्रैक इस खबर ने 'क्योंकि सास' के प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से कहानी में बड़े बड़े नाम नजर आते रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब TRP की दुनिया में एकता के इस शो का भी डंका बजेगा। बताया जा रहा है कि शो में बिल गेट्स तुलसी के साथ महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे और ये ट्रैक करीब 3 दिन तक चलने वाला है।

नई एंट्री विल स्मिथ की एंट्री पर भी चर्चा तेज दूसरी ओर सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से विल स्मिथ जुड़ने वाले हैं। एकता कहानी में स्मिथ की एंट्री कराकर अपना ये शो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि स्मिथ, मिहिर और तुलसी को प्यार का एहसास दिलाएंगे और पदे पर दिखाएंगे कि रिश्ते में विश्वास और प्यार का क्या महत्व है। हालांकि, इस खबर की निर्माताओं की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।