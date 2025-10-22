LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / एकता कपूर का नया पैंतरा, 'क्योंकि सास...' में कराएंगी बिल गेट्स और विल स्मिथ की एंट्री
एकता कपूर का नया पैंतरा, 'क्योंकि सास...' में कराएंगी बिल गेट्स और विल स्मिथ की एंट्री
'क्योंकि सास...' के लिए एकता कपूर का नया दांव

एकता कपूर का नया पैंतरा, 'क्योंकि सास...' में कराएंगी बिल गेट्स और विल स्मिथ की एंट्री

लेखन नेहा शर्मा
Oct 22, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

कई हफ्ते बीतने के बाद भी एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' TRP की दौड़ में नंबर 2 पर ही बैठा हुआ है। हाल ही में इसकी कहानी में साक्षी तंवर की धमाकेदार एंट्री करवाई गई थी। बहरहाल, एकता शो को हिट कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। खबर है कि इसमें हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स की एंट्री होने वाली है।

प्रोमो

सामने आए प्रोमो से हुआ खुलासा

अब एकता TRP में तख्तापलट करने के लिए अपने इस शो में बिल गेट्स और विल स्मिथ को लेकर आ रही हैं। सामने आए शो के नए प्रोमो में लैपटॉप के आगे बैठीं स्मृति ईरानी उर्फ तुलसी वीडियो कॉल पर अमेरिका के जाने-माने बिजनेसमैन बिल गेट्स का स्वागत करती दिख रही हैं और बोल रही हैं कि वो अमेरिका से उसके साथ जुड़े हैं। उधर इस शो से विल स्मिथ का नाम भी जुड़ रहा है।

ट्रैक

3 दिन तक चलेगा बिल गेट्स वाला ट्रैक

इस खबर ने 'क्योंकि सास' के प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से कहानी में बड़े बड़े नाम नजर आते रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब TRP की दुनिया में एकता के इस शो का भी डंका बजेगा। बताया जा रहा है कि शो में बिल गेट्स तुलसी के साथ महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे और ये ट्रैक करीब 3 दिन तक चलने वाला है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

नई एंट्री

विल स्मिथ की एंट्री पर भी चर्चा तेज

दूसरी ओर सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से विल स्मिथ जुड़ने वाले हैं। एकता कहानी में स्मिथ की एंट्री कराकर अपना ये शो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि स्मिथ, मिहिर और तुलसी को प्यार का एहसास दिलाएंगे और पदे पर दिखाएंगे कि रिश्ते में विश्वास और प्यार का क्या महत्व है। हालांकि, इस खबर की निर्माताओं की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।

चर्चा

पिछले दिनों स्मृति की इस हरकत की वजह से सुर्खियों में रहा शो

स्मृति से पिछले दिनों पूछा गया था कि क्या वो 'अनुपमा' को अपने शो का प्रतिद्वंदी मानती हैं तो उन्होंने कहा था, "अगर कोई TRP सूची में 30 नंबर लाता है तो हमारा मुकाबला हो सकता है? हम 25 साल पहले वहां थे। अगर आप में 25 साल तक याद किए जाने की क्षमता है तो हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे।" स्मृति की ये तीखी टिप्पणी 'अनुपमा' के सितारों को रास नहीं आईं और उन्होंने उनके प्रति नाराजगी जाहिर की।