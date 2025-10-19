स्मृति ईरानी से क्यों खफा हुए 'अनुपमा' के सितारे? लिखा- आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी
टीवी अभिनेत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी अपने एक बयान की वजह से विवादों में आ गई हैं। दरअसल, रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि शो के सितारे सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर है कि'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का दूसरा सीजन जब से शुरू हुआ है, इसकी तुलना 'अनुपमा' के साथ की जा रही है। आइए जानते हैं कि स्मृति ने क्या कहा है?
'अनुपमा' के लिए क्या बोलीं स्मृति?
इंडिया टुडे से बातचीत में स्मृति ने कहा, "जब कोई TRP के मामले में 30वें नंबर पर पहुंचता है, तो आप हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। हम 25 साल पहले वहां थे। अगर आपमें 25 साल तक याद किए जाने की क्षमता है तो हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे।" उन्होंने कहा, "यहां प्रतिस्पर्धा का जिक्र करना गलत है, क्योंकि आप कभी 30 साल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लगातार 8 साल तक नंबर एक नहीं रह पाएंगे, जो हम थे।"
स्मृति के बयान से आहत हुए 'अनुपमा' के सितारे
स्मृति की इस टिप्पणी से 'अनुपमा' के सितारे खफा हो गए हैं। शो में बा का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री अल्पना बुच ने लिखा, 'स्मृति जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।' किंजल का किरदार निभा रहीं अभिनेत्री मिलोनी कपाड़िया ने लिखा, 'हमारे प्यार का बदला न मिलते देख मेरा दिल टूट गया।' इसके अलावा जसवीर कौर, कृतिका देसाई और झलक देसाई ने भी स्मृति के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
