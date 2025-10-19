स्मृति ईरानी की टिप्पणी से 'अनुपमा' के सितारे नाराज

स्मृति ईरानी से क्यों खफा हुए 'अनुपमा' के सितारे? लिखा- आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी

लेखन ज्योति सिंह 06:30 pm Oct 19, 202506:30 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी अपने एक बयान की वजह से विवादों में आ गई हैं। दरअसल, रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि शो के सितारे सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर है कि'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का दूसरा सीजन जब से शुरू हुआ है, इसकी तुलना 'अनुपमा' के साथ की जा रही है। आइए जानते हैं कि स्मृति ने क्या कहा है?