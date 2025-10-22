पवित्रा पुनिया ने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से सगाई की

पवित्रा पुनिया जल्द बनेंगी दुल्हन, बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से की सगाई; सामने आई ये तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Oct 22, 202512:34 pm

क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' का हिस्सा रह चुकीं पवित्रा पुनिया ने 20 अक्टूबर को अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा करते हुए बताया था कि वह अमेरिका के एक व्यवसायी के साथ रिश्ते में हैं। अब अभिनेत्री ने तस्वीरें साझा करते हुए अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। हालांकि, उन्होंने मंगेतर का चेहरा छिपाया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद पवित्रा के चाहने वालों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है।