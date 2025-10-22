LOADING...
पवित्रा पुनिया जल्द बनेंगी दुल्हन, बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से की सगाई; सामने आई ये तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह
Oct 22, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' का हिस्सा रह चुकीं पवित्रा पुनिया ने 20 अक्टूबर को अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा करते हुए बताया था कि वह अमेरिका के एक व्यवसायी के साथ रिश्ते में हैं। अब अभिनेत्री ने तस्वीरें साझा करते हुए अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। हालांकि, उन्होंने मंगेतर का चेहरा छिपाया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद पवित्रा के चाहने वालों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है।

समंदर किनारे पवित्रा ने की सगाई

पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उन्हें समंदर किनारे पार्टनर संग कोजी होते हुए देखा जा सकता है। अभिनेत्री के होने वाले पति उन्हें घुटने पर बैठकर सगाई की अंगूठी पहना रही हैं। तस्वीरों को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'लॉक्ड इन। प्यार ने इसे आधिकारिक बना दिया। पवित्रपुनिया जल्द ही मिसेज़ एनएस बनने वाली हैं।' दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसपर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

एजाज खान के साथ हुआ था ब्रेकअप

बता दें कि अभिनेत्री पवित्रा की पहली सगाई टीवी अभिनेता एजाज खान के साथ हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात 'बिग बॉस 14' में हुई थी। शो के दौरान ही दोनों करीब आए थे। हालांकि, साल 2023 में पवित्रा और एजाज ने अपने रास्तों को एक-दूसरे से अलग कर लिया था। दोनों के ब्रेकअप से उनके प्रशंसक भी दंग रह गए थे। अब पवित्रा की जिंदगी में दूसरी बार प्यार ने दस्तक दे दी है।