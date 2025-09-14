'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज और शहबाज ने कर दी सारी हदें पार, अब क्या होगा?

'बिग बॉस 19' के इस वीकेंड के वार में फराह खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल, सलमान खान शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए इस बार वीकेंड के वार की मेजबानी फराह ने की थी। 3 हफ्ते पूरे होने के बाद अब शो से किसी न किसी की विदाई तय है। माना जा रहा है कि घर में डबल एविक्शन होने वाला है। अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा घर से बाहर हो सकते हैं।

लड़ाई अभिषेक-शहबाज के बीच सबसे तगड़ा झगड़ा दरअसल, अभिषेक और शहबाज ने गुस्से में सारी हदें पार कर दीं। इसे 'बिग बॉस 19' का सबसे भयंकर झगड़ा बताया जा रहा है। ये तब हुआ, जब अभिषेक, अमाल मलिक का समर्थन कर रहे थे और शहबाज, कुनिका सदानंद का। अभिषेक-शहबाज के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बिग बॉस तक पेज ने इस पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि इस हरकत की वजह से दोनों को कड़ी सजा मिली है।

सजा मिली 'बिग बॉस' से इतनी कड़ी सजा अगले हफ्ते के लिए घरवाले एक-दूसरे को नॉमिनेट करें इससे पहले ही निर्माताओं ने 2 घरवालों को नॉमिनेट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक और शहबाज बदेशा के बीच आने वाले हफ्ते में जबरदस्त झगड़ा होने वाला है। उनकी इस हरकत को देख बिग बॉस ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही अभिषेक और शहबाज को बस 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरे सीजन के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post 🚨 BREAKING! Bigg Boss nominated Abhishek & Shehbaz for the entire season as a punishment, not for only 1 week. #BiggBoss19 https://t.co/81mnIbYxuX — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 14, 2025

कारण लड़ाई की वजह क्या थी? घर में कुनिका सदानंद के मुद्दे पर अभिषेक बजाज और शहबाज बडेशा की लड़ाई हुई थी। कुनिका ने सम्मान पर बात की थी, जिस पर अभिषेक ने उन्हें ताना देते हुए कहा था कि सम्मान मांगा नहीं जाता है, कमाया जाता है। इस पर शहबाज बीच में आ गए और उन्होंने अभिषेक से कहा कि दिन में तुम उनसे हलवा मांगते हो खाने के लिए और अबे ऐसी बातें। इसी चीज पर अभिषेक और शहबाज की लड़ाई शुरू हो गई।