'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@badeshashehbaz)

'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से की ये खास अपील, सामने आया प्रोमो

लेखन दीक्षा शर्मा 01:34 pm Sep 12, 202501:34 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। तीसरे सप्ताह की शुरुआत से ही घर में माहौल गरमाया हुआ है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें शहबाज बदेशा को बिग बॉस से एक खास विनती करते हुए देखा जा सकता है। आइए जानें उन्होंने क्या कहा।