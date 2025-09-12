LOADING...
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@badeshashehbaz)

'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से की ये खास अपील, सामने आया प्रोमो 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 12, 2025
01:34 pm
क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। तीसरे सप्ताह की शुरुआत से ही घर में माहौल गरमाया हुआ है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें शहबाज बदेशा को बिग बॉस से एक खास विनती करते हुए देखा जा सकता है। आइए जानें उन्होंने क्या कहा।

प्रोमो

प्रतियोगियों को निकाल दो बाहर- शहबाज

शहबाज ने कहा, "कुछ को छोड़कर बाकी प्रतियोगी को निकाल दो, क्योंकि वे शो में कुछ नहीं करते। सिर्फ खाकर सो जाते हैं। हम 6 लोग इस घर में सबसे फिट हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास लेखक हैं, परफॉर्मर हैं, हमारे पास डांसर हैं, खाना बनाने वाले हैं। साथ ही हमारे पास बहुत बड़े अभिनेता हैं, तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा कंटेंट देने वाले यही हैं, तो आपको अंदर लोगों की क्या जरूरत।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो 

जानकारी

कब और कहां देखें शो?

बता दें कि 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी शहनाज गिल के भाई शहबाज ने बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी बिग बॉस के घर में एंट्री ली। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।