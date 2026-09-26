'बिग बॉस 20' में रीति तिवारी पर भड़के सलमान खान

'बिग बॉस 20': रीति की हरकतों पर चढ़ा सलमान का पारा, अब मनोज तिवारी लगाएंगे क्लास

लेखन नेहा शर्मा 11:28 am Sep 26, 202611:28 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में रीति तिवारी के बयान और व्यवहार को लेकर खूब बवाल देखने को मिला। उदिती सिंह और काजी तौकीर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सलमान खान ने नेशनल टीवी पर रीति को फटकार लगाई। इस दौरान उनकी बातों और रवैये पर भी सवाल उठे। दावा किया जा रहा है कि रीति के पिता मनोज तिवारी भी बिग बॉस के मंच पर पहुंच सकते हैं और बेटी को समझाते नजर आएंगे।