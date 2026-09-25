'बिग बॉस 20': गौहर खान ने लगाई आसिफ की क्लास

'बिग बॉस 20': आसिफ के दावे पर भड़कीं गौहर खान- मुस्लिम मर्द का नियम भूल गए?

लेखन नेहा शर्मा 05:27 pm Sep 25, 202605:27 pm

क्या है खबर?

'पंचायत' के अभिनेता और 'बिग बॉस 20' के प्रतियोगी आसिफ खान अपने 'असली मर्द' वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर घिर गए हैं। पिछले 'वीकेंड का वार' में सलमान खान से फटकार सुनने के बाद इस हफ्ते भी उन पर संकट मंडरा रहा है। 'बिग बॉस 7' की विजेता गौहर खान ने भी उनकी इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते भी उन्हें सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।