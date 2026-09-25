मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा के पास कुकी विद्रोहियों ने गोलीबारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा के पास कुकी विद्रोहियों ने गोलीबारी की, 4 नागाओं की मौत

लेखन गजेंद्र 04:53 pm Sep 25, 202604:53 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीमा पार म्यांमार से गुरुवार को कामजोंग जिले कै तंगखुल नागा गांव पिलोंग में गोलीबारी की गई है, जिसमें 4 नागा नागरिकों की मौत हो गई। पिलोंग भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित गांव है। हमले का आरोप म्यांमार स्थित कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा (KNAS-B) के कुकी विद्रोहियों पर है। तांगखुल नागा लोंग की कार्यकारी समिति (WC-TNL) ने हमले की निंदा की सीमा पार आतंकवाद और हत्याओं के लिए राज्य सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया।