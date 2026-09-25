भारत बनाम जापान मुकाबले में वाइड गेंद को लेकर विवाद अभी भी जारी है

क्या भारत ने 'बेईमानी' से जापान को हराया? विवादित वाइड गेंद पर पूर्व क्रिकेटर का बयान

लेखन भारत शर्मा 04:52 pm Sep 25, 202604:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम की जापान क्रिकेट के खिलाफ ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 2 रनों की करीबी जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जापान की पारी के अंतिम ओवर में अंपायर द्वारा एक वाइड गेंद के फैसले को पलटने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय टीम पर बेईमानी करने के आरोप लगे हैं। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखी है।