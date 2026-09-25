क्या भारत ने 'बेईमानी' से जापान को हराया? विवादित वाइड गेंद पर पूर्व क्रिकेटर का बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम की जापान क्रिकेट के खिलाफ ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 2 रनों की करीबी जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जापान की पारी के अंतिम ओवर में अंपायर द्वारा एक वाइड गेंद के फैसले को पलटने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय टीम पर बेईमानी करने के आरोप लगे हैं। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखी है।
विवाद
क्या है वाइड गेंद का विवाद?
जापान के लक्ष्य का पीछा करने के अंतिम ओवर के दौरान भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने बाएं हाथ के जापानी बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर को लेग-स्टंप पर एक गेंद फेंकी थी।
अंपायर ने पहले इसे वाइड करार दिया था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के विरोध जताने पर फैसले को पलट दिया।
इस एक फैसले ने मैच का पासा पलट दिया और जापान को 3 गेंदों पर 6 रन का पीछा करते हुए 2 रन से हार का सामना करना पड़ा।
जानकारी
वाइड पर क्या है ICC का नियम?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के अनुसार, चूंकि बल्लेबाज शिराई-पैटमोर ने उस गेंद पर 'रिवर्स-स्वीप' खेलने का प्रयास किया था, इसलिए उस गेंद पर ऑफ-साइड की वाइड गाइडलाइंस लागू की गईं और वाइड नहीं दी गई।
बयान
चोपड़ा ने मामले पर क्या दिया बयान?
चोपड़ा ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा कर इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टता दी और स्वीकार किया कि शुरुआत में वह खुद भी नियमों को लेकर भ्रम में थे।
उन्होंने कहा, "लोग कह रहे हैं कि भारत ने जापान को बेईमानी करके हराया है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक वाइड बॉल का फैसला बदल दिया गया और यह फैसला इसलिए बदला गया क्योंकि भारत ने दबाव बनाया। लोग बस बेवजह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं।"
स्वीकारोक्ति
चोपडा ने नियमों पर खुद की गलती को स्वीकार किया
चोपड़ा ने आगे कहा, "मुझे लगा था कि वाइड लाइन का फायदा दोनों तरफ से गेंदबाज को तब मिलता है जब एक 'स्विच हिट' खेला जाता है, न कि 'रिवर्स स्वीप' पर। दूसरी उलझन यह थी कि गेंद छोड़ते समय क्या बल्लेबाज ने अपना स्टांस बदला था या नहीं? मेरी शुरुआती समझ यह थी कि यदि गेंद फेंकने से पहले स्टांस नहीं बदला जाता है, तो वाइड को वाइड ही रहना चाहिए। लेकिन मेरी यह समझ भी गलत थी।"
स्पष्टता
चोपड़ा ने नियम को किया स्पष्ट?
चोपड़ा ने कहा, "ICC का नया नियम 'स्विच हिट' और 'रिवर्स स्वीप' के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। वह दोनों शॉट्स एक तरह से देखते हैं। गेंद गेंदबाज के हाथ में है या हाथ से छूट चुकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप स्थिति बदलते हैं। इसे बल्लेबाज का अपनी स्थिति बदलना माना जाएगा। संदेह का लाभ गेंदबाज को मिलेगा। नियम के तहत आप एक ही समय में बाएं हाथ के और दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं।"