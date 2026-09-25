एशियाई खेल 2026: मनुष शाह और दिया चितले ने मिलकर टेबल टेनिस में जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में टेबल टेनिस में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। मनुष शाह और दिया चितले की मिश्रित युगल टीम को सेमीफाइनल में चीन की वांग चुकिन और सुन यिंगशा की जोड़ी से 8-11, 5-11, 8-11 से हार मिली। आइची-नागोया एशियाई खेलों में यह भारत का कुल 20वां और टेबल टेनिस में पहला पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
गेम
सेमीफाइनल में एक गेम भी नहीं जीत सकी भारतीय जोड़ी
भारतीय जोड़ी ने हांगकांग की विश्व नंबर-4 जोड़ी वोंग चुन-टिंग और डू होई केम को 3-1 (11-6, 13-15, 11-9, 11-5) से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए पदक सुनिश्चित किया था।
इसके बाद सेमीफाइनल में मनुष-दिया की जोड़ी चीन की दिग्गज जोड़ी की चुनौती को पार नहीं कर सकी।
2 बार की गत विजेता और ओलंपिक चैंपियन इस जोड़ी के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी 0-4 से हार गए।
इतिहास
एशियाई खेलों के इतिहास में मिश्रित युगल में भारत ने जीता दूसरा पदक
यह एशियाई खेलों में मिश्रित युगल में भारत का सिर्फ दूसरा पदक है।
इससे पहले अचंता शरत कमल और मनिका बत्रा ने 2018 में जकार्ता में कांस्य पदक जीता था।
इसके साथ ही एशियाई खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस में यह भारत का कुल चौथा पदक है।
बता दें कि 2018 में पुरुषों की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मिला था।
इसके अलावा 2023 में अय्हिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी ने भी कांस्य जीता था।
सफर
हरमीत देसाई और यशस्वी घोरपड़े की जोड़ी हुई बाहर
इससे पहले प्रतियोगिता में मनुष और दिया को पहले राउंड में 'बाय' मिला था।
इसके बाद इस जोड़ी ने श्रीलंका के बिमंडी स्वर्ण और चनुल कुलाप्पुवावाडु, और मालदीव की जोड़ी मूसा अहमद और आयशाथ नाजिम के खिलाफ आसानी से मैच जीते थे।
वहीं, हरमीत देसाई और यशस्वी घोरपड़े की एक और भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी चीन के लिन शिडोंग और कुआई मैन के खिलाफ 0-3 (5-11, 10-12, 9-11) से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई।
पदक तालिका
भारत ने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक
एशियाई खेल 2026 में भारत ने अब तक कुल 21 पदक जीत लिए हैं, जिसमें निशानेबाजी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीते 2 स्वर्ण शामिल है।
इसके अलावा भारत ने 8 रजत पर 11 कांस्य पदक भी जीते हैं।
शुक्रवार को पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल शूटिंग में रजत पदक जीता।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल और नीरज कुमार की तिकड़ी ने कुल 1762 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।