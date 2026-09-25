मनुष शाह और दिया चितले ने जीता कांस्य (तस्वीर: एक्स/@KirenRijiju)

एशियाई खेल 2026: मनुष शाह और दिया चितले ने मिलकर टेबल टेनिस में जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला 04:51 pm Sep 25, 202604:51 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में टेबल टेनिस में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। मनुष शाह और दिया चितले की मिश्रित युगल टीम को सेमीफाइनल में चीन की वांग चुकिन और सुन यिंगशा की जोड़ी से 8-11, 5-11, 8-11 से हार मिली। आइची-नागोया एशियाई खेलों में यह भारत का कुल 20वां और टेबल टेनिस में पहला पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।