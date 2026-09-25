दिल्ली से लेकर दक्षिण तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में

पटना में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में भी सख्ती की और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग समेत कई को हिरासत में ले लिया।

मणिपुर में लैंफेल स्थित चुनाव दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका गया।

जम्मू में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन हिरासत में लिए गए।