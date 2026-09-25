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दिल्ली से लेकर दक्षिण तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में
दिल्ली से लेकर दक्षिण तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

दिल्ली से लेकर दक्षिण तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में

लेखन गजेंद्र
Sep 25, 2026
04:40 pm
क्या है खबर?

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। बिहार की राजधानी पटना में कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है।

मार्च

दिल्ली में ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने की योजना

गोगोई कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सामने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया।

उनके साथ, कांग्रेस सचिव मनोज चौहान, सेवा दल के अध्यक्ष दीप बयान और उदित भानु दास को भी पुलिस अपने साथ ले गई है।

उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने अवरोधक लगा दिया।

प्रदर्शन

मणिपुर में आंसू गैस के गोले दागे

पटना में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में भी सख्ती की और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग समेत कई को हिरासत में ले लिया।

मणिपुर में लैंफेल स्थित चुनाव दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका गया।

जम्मू में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन हिरासत में लिए गए।

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प्रदर्शन

कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, शिमला और देहरादून में भी प्रदर्शन

कोलकाता और लखनऊ में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी नाराजगी देखी गई।

तेलंगाना के हैदराबाद में भी कांग्रेस ज्ञानेश के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ।

कांग्रेस प्रदर्शन को और बढ़ाने पर विचार कर रही है।

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ट्विटर पोस्ट

पटना में प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार

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